Marco Carmosino, primo Truffle Sommelier-Cavatore dell'Emilia Romagna "honoris causa"

Nella splendida cornice del Castello di Fossadalbero, durante una serata dedicata alle cene degustazione con tartufo bianchetto nel Ferrarese, Giuseppe Cristini, direttore artistico dell'Accademia del Tartufo nel Mondo, ha conferito a Marco Carmosino il titolo di Truffle Sommelier e cavatore "honoris causa".

Storico sommelier e profondo conoscitore del tartufo, Carmosino è stato insignito di questo riconoscimento per la sua capacità di unire la cultura del vino e del bosco, creando un legame armonioso tra un calice divino e Sua Maestà il tartufo. Un impegno portato avanti con passione per la sua terra, l'Emilia.

Marco Carmosino premiato dal professor Alberto Cavazzini

Oggi, Marco Carmosino rappresenta l’emblema del professionista del tartufo e del vino, ma anche del cercatore capace di valorizzare il racconto e la cultura dell'abbinamento a tavola tra due delle più nobili preziosità italiane.

Questa premiazione anticipa e segna l’inizio di un progetto ambizioso: il corso di alta formazione per Truffle Sommelier, che prenderà il via il 27 febbraio a Bologna. Grazie alla collaborazione tra A.I.S. Emilia, Arcitartufi Ferrara e Accademia del Tartufo nel Mondo, il percorso punta a formare nuove figure professionali, capaci di valorizzare tartufo e vino in un settore in continua evoluzione.

Una visione strategica che non solo esalta le radici della tradizione, ma rende la ristorazione italiana sempre più competitiva nel panorama internazionale del tartufo.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it