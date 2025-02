Sanremo 2025: Top e flop della quarta serata e pagelle alle cover

Sanremo 2025 accelera: serata cover, atmosfera più leggera e conduzione inedita con Mahmood e Geppi Cucciari. Roberto Benigni ospite, tra applausi e monologhi d'autore.

A vincere la sfida delle cover è Giorgia con Annalisa e la loro potente "Skyfall". Sul podio anche Lucio Corsi con Topo Gigio e Fedez con Marco Masini.

Ora si fa sul serio: il festival è pronto per il gran finale. Intanto Ecco i TOP e i FLOP della quarta serata

TOP

Nel blu, dipinto di blu. Lucio Corsi con Topo Gigio

Non ne sbaglia una. Per certi versi, avrebbe meritato persino la vittoria, e non certo per un colpo di fortuna. Lucio Corsi non è arrivato allo sbaraglio: i look, le scelte, le citazioni nelle interviste pre e post festival, persino il video musicale del brano in gara… tutto fa parte di un progetto studiato nei minimi dettagli. Anche la comparsata di Topo Gigio. Nulla è lasciato al caso.

Bella stronza. Fedez con Marco Masini

Anche per Fedez vale il discorso del “nulla è lasciato al caso”: le polemiche prefestival, la canzone in gara, la cover… tutto gira come una macchina perfettamente oliata attorno all’ex signor Ferragnez, che non lascia mai nessuno a piedi. Ora mette un piede sul podio dell’Ariston, e il gradino più alto non sembra più così irraggiungibile. Sottovalutarlo è sempre un errore.

L’estate sta finendo. Coma_Cose con Johnson Righeira

Se Masini per Fedez è stato il pretesto giusto per scrivere nuove barre, se Annalisa ha servito a Giorgia per “flexare” la loro voce, i due veri ospiti che hanno dato performance aggiuntiva alle canzoni in gara sono stati Topo Gigio e Johnson Righeira. I Coma Cose azzeccano in pieno la cover, e l’ospite (occhiali da sole a parte) aggiunge davvero quel qualcosa in più. Sanremo sta finendo e un anno se ne va…

FLOP

Skyfall. Giorgia con Annalisa

Trovarle tra i flop, nonostante la vittoria e la loro indiscussa bravura, farà gridare allo scandalo. Ma la verità è che avevano già vinto ancora prima di esibirsi. Si sono limitate a un compitino di riscaldamento vocale che solo loro, in questo Festival, potevano eseguire così bene. Il brano di Adele, peraltro, non aveva nulla di sanremese. Le prime della classe che, almeno per oggi, non si sono davvero messe in gioco. Inutilmente brave e vittoriose.

Il pescatore. Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band

Primo in tutte le classifiche streaming e con un futuro che gli auguriamo sempre più luminoso, ma questa cover… proprio no. Salta su, si siede, si rialza in preda al momento: la spontaneità c’è, ma manca la direzione. Un brano di De André non è solo risate e caciara, e qui l’interpretazione si perde in una confusione di cui non si sentiva la necessità. Passo falso.

La cura. Simone Cristicchi con Amara

Simone Cristicchi ci ha abituati a temi importanti: “Ti regalerò una rosa” (vincitrice 2017) ha raccontato la depressione, oggi affronta un mostro come l’Alzheimer, facendo piangere tutta la platea. E allora? Allora la cover di Battiato, “La cura”, si rivela un voler strafare, un “tryhardare” che rischia di diventare controproducente. Un po’ di leggerezza nella serata delle Cover avrebbe esaltato ancor di più il brano in gara. Qui, invece, si scivola nel monotono.