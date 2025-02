Salt Bae apre a Milano: il ristorante di Nusret arriva a Casa Brera

Dopo l’annuncio, la firma: Nusret Gökçe, noto come Salt Bae, ha ufficializzato l’apertura del suo ristorante a Milano. L’accordo è stato recentemente siglato e la nuova sede sorgerà all’interno di Casa Brera, hotel di lusso situato in Piazzetta Bossi, nel centro del capoluogo lombardo. Nei mesi scorsi era stato anticipato l’apertura di suoi ristoranti a Roma, Milano e Napoli.

Nusret Gökçe, noto come Salt Bae, sbarca a Milano

Salt Bae, l’approdo a Casa Brera

Casa Brera è un nuovo albergo di prestigio, situato in un palazzo storico progettato dall’architetto Pietro Lingeri e recentemente restaurato sotto la direzione di Paolo Asti. Gli interni, curati da Patricia Urquiola, si inseriscono in un contesto raffinato che punta sull’alta qualità dei servizi. La struttura fa parte della Luxury Collection di Marriott ed è stata inaugurata nel 2024.

Casa Brera ha fin da subito puntato sulla ristorazione con diverse proposte di alto livello. Al suo interno si trovano un bar, un ristorante gourmet e un rooftop restaurant, tutti supervisionati dallo chef Andrea Berton, oltre a un ristorante orientale che vede il coinvolgimento dello chef Haruo Ichikawa.

Salt Bae a Milano, i dettagli

Il contratto è stato firmato con Giuseppe Statuto, proprietario dell’edificio, e non con Marriott, che si occupa della gestione dell’hotel. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle tempistiche dell’apertura, ma ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi.

Non è ancora stato ufficializzato quale spazio sarà destinato al ristorante di Nusret Gökçe, ma è probabile che venga inserito all’ultimo piano della struttura, dove attualmente si trova il ristorante Etereo. Questo consentirebbe di sfruttare la vista panoramica e la piscina scenografica dell’hotel.

Nusret Gökçe, chi è Salt Bae

Nusret Gökçe, noto come Salt Bae, 42 anni, è nato in una famiglia curda a Pasali, un villaggio turco nella provincia di Erzurum. Costretto a lasciare la scuola elementare, si trasferisce a Istanbul per lavorare come macellaio. Con determinazione e ambizione, viaggia e lavora fino ad aprire il suo primo ristorante in Turchia nel 2010, seguito da una sede a Dubai nel 2014.

La carriera di Nusret Gökçe, noto come Salt Bae, è iniziata come macellaio

Il successo arriva nel 2017 grazie ai social, quando un video in cui condisce una bistecca con il caratteristico gesto del sale diventa virale. Da quel momento, il brand Nusr-Et si espande a livello globale, con ristoranti in Grecia, Stati Uniti, Qatar e altre località di lusso. Celebre per le sue bistecche ricoperte d’oro, Salt Bae è diventato un’icona della ristorazione esclusiva, dove il lusso e l’eccesso si traducono in piatti dai prezzi esorbitanti, con bistecche che arrivano a costare fino a 1.500 euro.