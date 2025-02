“Pazzi di dolci”, un tour nelle pasticcerie d'Italia con Ida Di Filippo e Tommaso Foglia

A partire dal 20 febbraio, ogni giovedì alle 22 su Food Network, arriva "Pazzi di dolci", il nuovo programma culinario che ci farà partire per un vero e proprio tour gastronomico. Tommaso Foglia, giudice di “Bake-Off Italia”, e Ida Di Filippo, volto di “Casa a prima vista” con la passione per il buon cibo percorreranno l'Italia in lungo e in largo per scoprire i sapori autentici della tradizione dolciaria, esplorando le pasticcerie più amate dalle famiglie italiane.

Tommaso Foglia e Ida Di Filippo in viaggio tra i dolci italiani: arriva “Pazzi di dolci”

Come funziona "Pazzi di dolci", il nuovo programma tv in onda su Food Network

Un viaggio tra antiche ricette e specialità regionali, alla ricerca delle delizie e specialità che hanno accompagnato generazioni con il loro gusto inconfondibile e la loro storia. Ecco le località scelte per il loro itinerario: Bisceglie, Potenza, Tarquinia, Orbetello, Rionero in Vulture e Roma, città e borghi in cui il legame con la pasticceria locale è forte e radicato nella cultura del territorio.

Tommaso e Isa non saranno semplici turisti in cerca di sapori autentici: ad accoglierli in ogni destinazione ci saranno gruppi di parenti e amici, pronti a guidarli in un viaggio che va oltre il cibo, trasformandosi in un'esperienza di condivisione e memoria. Saranno proprio loro, infatti, a raccontare le storie e i segreti dei dolci della tradizione, invitandoli prima nelle loro pasticcerie del cuore - quei luoghi simbolo in cui il profumo delizioso di creme e impasti appena sfornati si mescola ai ricordi d'infanzia - e poi direttamente nelle loro case, per un momento ancora più intimo e speciale.

Ida Di Filippo e Tommaso Foglia

Ogni incontro si concluderà con una merenda indimenticabile, un vero rito collettivo all'insegna del gusto e dell'ospitalità italiana. Tra chiacchiere, risate e aneddoti tramandati di generazione in generazione, ogni dolce assaggiato diventerà il pretesto per un viaggio nei ricordi e nelle tradizioni di famiglia. Dai biscotti fragranti ai lievitati delle feste, passando per i dolci al cucchiaio più amati, ogni assaggio racconterà una storia, fatta di passione, ingredienti genuini e gesti sapienti. Il format è prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery.