Tartufo Terre Ferraresi tutto l'anno: il nuovo brand del tartufo emiliano si presenta

Il tartufo Terre Ferraresi e Arcitartufi puntano a ritagliarsi uno spazio non solo regionale, ma anche nazionale, nel panorama delle grandi iniziative italiane dedicate al tartufo.

Da Fossadalbero parte un messaggio chiaro: il tartufo è un tesoro che si può vivere tutto l'anno, anche nel Ferrarese. Arcitartufi Ferrara si fa promotore di questa visione, raccontando e valorizzando tutte le varietà che trovano in questa terra un habitat straordinario: dal tuber magnatum al nero pregiato, fino al bianchetto e al tuber aestivum.

Per affermare un brand che incarni l’eccellenza, servono cultura ed eventi di alto profilo. E su questo Arcitartufi merita un riconoscimento: dalle location suggestive, come gli splendidi castelli che ospitano le serate, alla maestria degli chef che interpretano il tartufo nei loro menù, fino alla narrazione in sala e ai perfetti abbinamenti con il vino. Tutto è curato nei minimi dettagli per offrire agli ospiti un’esperienza che è, prima di tutto, un sogno culturale. Un successo già certificato dal tutto esaurito registrato in ogni evento.

Millefoglie di patate e provola, uovo pochè e tartufo 1/4 Risotto al cavolfiore, battuta di fassona affumicata e tartufo 2/4 Guancetta di suinetto brasato all'albana e tartufo 3/4 Scomposta di millefoglie al mandarino 4/4 Previous Next

Il presidente Marchetti sottolinea che il tartufo non è solo lusso ed esclusività, ma può essere anche una preziosità accessibile, alla portata di tutti, con una particolare attenzione alle giovani coppie che si avvicinano con curiosità e passione a questo mondo.

Ed è proprio con questa filosofia che nasce il primo corso di alta formazione per Truffle Sommelier, che prenderà il via giovedì 27 febbraio a Bologna, nella sede di AIS Emilia. Un percorso sensoriale e coinvolgente, imperdibile per tutti gli amanti del tartufo e del vino.

Il Preseidente Marchetti durante la serata di Fossadalbero

Per iscrizioni: www.aisemilia.it

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it