“Uomini à la carte”, un libro-guida per single in cerca d'amore... a tavola

Se è vero che siamo ciò che mangiamo, allora non sorprende l'idea che le nostre preferenze a tavola possano raccontare molto di più di quello che immaginiamo, persino sulla nostra compatibilità sentimentale. È proprio su questa intuizione che si fonda "Uomini à la carte", la guida enogastrosentimentale firmata da Francesca Negri e Anna Mazzotti, appena arrivata in libreria per Leonardo J. Edizioni. Un manuale ironico e spiazzante che promette di aiutare chi è in cerca dell'anima gemella a orientarsi… leggendo il menu. Al prezzo di 19,90 euro, disponibile solo su Amazon, il libro si propone come una vera e propria mappa del cuore, o meglio, della tavola.

“Uomini à la carte”: la guida enogastrosentimentale per trovare l‘anima gemella

Dietro questo progetto ci sono due firme ben note nel mondo enogastronomico: Francesca Negri, già autrice di "1001 vini da bere almeno una volta nella vita" e "Sex and the wine", e Anna Mazzotti, giornalista di Vanity Fair specializzata in food & wine. Un duo affiatato, unito da una lunga esperienza di “scorribande” enogastronomiche, capace di trasformare un'idea leggera e divertente in un'analisi acuta e sorprendentemente rivelatrice delle dinamiche di coppia.

Cibo e personalità: dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei

Il cuore del libro ruota attorno a una premessa tanto semplice quanto efficace: le preferenze alimentari possono rivelare tratti nascosti della personalità. Non è solo questione di gusti, ma di psicologia e comportamento. La prima parte di "Uomini à la carte" esplora proprio questo legame, con uno sguardo a come le scelte alimentari riflettano, e a volte condizionino, il carattere di una persona. Gli amanti della bistecca al sangue, ad esempio, vengono dipinti come individui passionali e sicuri di sé, mentre chi opta per piatti leggeri e salutari potrebbe rivelare un'indole più riflessiva e attenta al benessere. Non si tratta solo di stereotipi da commedia romantica: gli studi citati dalle autrici suggeriscono come le abitudini alimentari siano legate a tratti psicologici, relazioni sociali e persino scelte di vita. Il libro propone persino consigli su come migliorare l'umore e mantenere un equilibrio mentale attraverso l'alimentazione, sottolineando quanto sia profonda la connessione tra ciò che portiamo a tavola e il nostro stato d'animo.

Il menu dei sentimenti: 50 profili per scegliere il partner giusto

La seconda parte del libro entra nel vivo, presentando un vero e proprio menu di profili maschili, ognuno associato a un piatto o a un vino. Le autrici hanno individuato ben 50 tipi di uomini, ispirandosi alle pietanze più iconiche e alle esperienze raccolte tra cene, pranzi e racconti di vita reale. Si passa dall'uomo pizza, da decifrare a seconda della farcitura scelta, all'uomo bbq, amante delle grigliate e del buon vivere, fino all'uomo fusion, aperto e curioso, che non teme di sperimentare.

E non manca neppure un'incursione nel mondo dei dessert, con profili come l'uomo tiramisù, avvolgente e carismatico, o l'uomo cannolo siciliano, duro all'esterno ma tenero dentro. Il vino, naturalmente, non poteva restare fuori dal gioco: ecco quindi l'uomo gewürztraminer, modaiolo e poco amante dei vini troppo robusti, o il più sofisticato uomo champagne, raffinato ma difficile da conquistare. A completare il quadro, c'è l'uomo wine lover, che sovverte le regole della tavola scegliendo prima il vino e poi il piatto da abbinare.

Sedurlo con gusto: consigli pratici per conquistare il partner a tavola

Una volta individuato il tipo di uomo a tavola, arriva il momento di passare all'azione. Le autrici dedicano un intero capitolo ai consigli su come prenderlo per la gola, ma senza dimenticare l'importanza dell'atmosfera, della presentazione del piatto e persino dell'abbigliamento. L'obiettivo non è solo stupire con la cucina, ma creare un'esperienza coinvolgente, capace di sedurre tutti i sensi. Ma non tutti gli appuntamenti vanno a buon fine, e anche questo "Uomini à la carte" lo sa bene.

Francesca Negri e Anna Mazzotti, autrici del libro “Uomini à la carte”

Ecco allora il capitolo "Incipriata e fuga", con dieci motivi per capire quando è il momento di abbandonare la tavola senza troppi rimpianti. Dal metodico Piega Pantaloni, ossessionato dall'ordine e incapace di lasciarsi andare, al Contabile che divide il conto al primo appuntamento, passando per il critico instancabile Furio Scatenato o l'Asceta, giudicante e distaccato. Un vademecum ironico ma anche utile per evitare di sprecare tempo con chi, evidentemente, non fa per noi. Pur mantenendo un tono leggero e scanzonato, "Uomini à la carte" riesce a offrire spunti di riflessione interessanti non solo sugli altri, ma anche su sé stessi. Le autrici sottolineano come le nostre abitudini alimentari possano essere un utile strumento di introspezione, capace di rivelare desideri, insicurezze e tratti nascosti del nostro carattere.