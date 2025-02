Hotel più prenotati: gli italiani The Hoxton e Palazzo Experimental in Top 10

La Michelin ha stilato una top ten degli hotel più prenotati nel 2024 attraverso il portale web della Guida. Nella selezione, ci sono anche due strutture italiane: il Palazzo Experimental di Venezia e il The Hoxton di Roma.

Hotel più prenotati, gli italiani in classifica

In sesta posizione, si attesta l'hotel The Hoxton di Roma. Situato in largo Benedetto Marcello, a due passi da Villa Borghese, quest'albergo ha, secondo gli esperti della Rossa, il pregio di essere «abbastanza centrale da consentire l'accesso a tutte le principali attrazioni della città, ma anche sufficientemente periferico per regalare un autentico spaccato sulla vita romana contemporanea».

Appena un gradino più in basso, al settimo posto della classifica c'è Il Palazzo Experimental di Venezia. La Guida Michelin ha definito la sua inaugurazione come una vera infusione di giovanile freschezza nel panorama dell'hotellerie del capoluogo veneto. La struttura, affacciata sul Canale della Giudecca, si fa preferire per il design raffinato e contemporaneo dei suoi arredi ma anche per l'eccellente bar, l'Experimental Cocktail Club.

Hotel più prenotati, il podio

Gli autori hanno anche spiegato i criteri con cui è stata composta la classifica. In particolare, hanno evidenziato, «per mantenere una varietà nella lista e valorizzare un certo numero di destinazioni, è stato incluso solo l'albergo con i numeri più alti di ogni città»

Spiegata la premessa, risulta che al primo posto si trova l’11 Howard di SoHo, a New York, che ospita anche il ristorante stellato Le CouCou. Seguono The Mayfair Townhouse di Londra e l’Hotel Pulitzer di Parigi, una struttura che combina elementi storici e contemporanei.

