Tirreno Ct e Balnearia: oltre 56mila visitatori per la fiera dell'ospitalità

Con oltre 56mila visitatori e un ricco programma di eventi, si chiude con un bilancio più che positivo l'edizione 2025 di Tirreno Ct e Balnearia. Le due manifestazioni, appuntamenti imprescindibile per gli operatori della ristorazione e dell'ospitalità a Massa, si confermano tra le più rilevanti del settore in Italia, con numerose competizioni, momenti di formazione e premiazioni. Già fissata la prossima edizione, che tornerà dal 1° al 4 marzo 2026 per la 46esima edizione di Tirreno Ct e la 27esima edizione di Balnearia. Nei quattro giorni di fiera, il programma ha visto alternarsi appuntamenti formativi, sfide di alto livello e riconoscimenti prestigiosi, tra cui la consegna delle targhe Michelin 2025 ai 44 ristoranti toscani che hanno ottenuto la stella. Un evento che ha confermato il ruolo di Tirreno Ct non solo come vetrina per il comparto, ma anche come punto di riferimento per il confronto tra professionisti dell'ospitalità.

Tirreno Ct e Balnearia 2025: successo con 56mila visitatori

A Tirreno Ct e Balnearia anche le competizioni della Fipgc

Ad attirare grande attenzione anche le competizioni della Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), che ha proclamato i vincitori del Campionato nazionale miglior colomba d'Italia. Cento maestri pasticceri, provenienti da tutte le regioni, si sono sfidati nelle categorie "Classica" e "Innovativa". Nella prima, il titolo è andato a Luigi Barbagallo, pastry chef di San Mango D'Aquino (Cz), seguito da Raffaele Romano di Solofra (Av) e Nicola Zanella di Pederobba (Tv). Nella categoria innovativa, il primo posto è stato conquistato da Roberto Moreschi di Chiavenna (So) con una colomba al caffè e cioccolato al limone, mentre Mattia Buffolo di Palestrina (Rm) e Giuseppe Salzillo di Montecatini Terme (Pt) hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'argento e di bronzo.

A Tirreno Ct e Balnearia anche la Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria

Per quanto riguarda la panificazione, la Fipgc ha premiato 30 partecipanti suddivisi in quattro categorie: pane tradizionale, pane innovativo, dolce da forno e pane artistico. Tra i vincitori, Antonio Milordo di Acri (Cs) ha conquistato l'oro nella categoria del pane tradizionale, mentre Rosa Raiola di Torre del Greco (Na) si è distinta per il miglior Pane Innovativo. Il miglior Dolce da Forno è stato realizzato da Massimiliano Di Gennaro di Tortoreto Lido (Te), mentre il riconoscimento per il Pane Artistico è andato a Maria Grazia Frau di Siniscola (Nu). Spazio anche alla gelateria con la Coppa Italia, organizzata dall'Associazione Italiana Gelatieri, e alla ristorazione, che ha visto in scena il Pentathlon della cucina e il Triathlon del microonde. In queste sfide, ogni giorno si sono confrontati nove concorrenti, dimostrando tecnica e creatività.

I numeri dell'edizione 2025 di Tirreno Ct e Balnearia

A conferma del carattere nazionale della fiera, gli espositori sono arrivati da 70 province di 17 regioni italiane, con una piccola rappresentanza internazionale. La Toscana ha guidato la classifica con il 38% delle aziende presenti, seguita dalla Lombardia (16%), mentre Veneto ed Emilia Romagna hanno registrato una partecipazione del 9,5% ciascuna. Tra le province più rappresentate, Massa Carrara si è distinta con il 10,5% degli espositori, seguita da Lucca (8%) e, a pari merito, Pisa e Firenze (6%). L'ottima affluenza registrata alla manifestazione rispecchia il buon andamento del turismo italiano, che ha chiuso il 2024 con un incremento del 2,5% rispetto all'anno precedente, superando le 458,5 milioni di presenze.

A rivelarlo sono i dati Isnart, presentati alla Bit di Milano 2025, e quelli del Centro studi turistici (Cst) di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che confermano la solidità dell'industria turistica nazionale. In particolare, in Toscana il turismo ha segnato una crescita del 2,2%, con le città d'arte e le aree rurali che hanno registrato i risultati migliori. Un dato significativo che ribadisce l'importanza del comparto per l'economia regionale. Infine, Balnearia ha ospitato un fitto programma di incontri dedicati al turismo balneare, tra cui il convegno organizzato da Cna Massa Carrara - Toscana sul nuovo Testo Unico del turismo, recentemente approvato dalla Regione Toscana. Un momento di approfondimento che ha posto le basi per il futuro del comparto.