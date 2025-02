DiCaprio torna a Brescia con Vittoria Ceretti: aperitivo in centro e visita al Vittoriale

Sarà il fascino senza tempo del lago di Garda o l'allure del Vate, ma Leonardo DiCaprio sembra aver trovato un legame speciale con la sponda bresciana. Infatti, come riportato dal Corriere della Sera, l'attore americano, 50 anni, è stato nuovamente avvistato nel cuore della provincia insieme alla fidanzata, la top model triumplina Vittoria Ceretti. Giovedì 27 febbraio, la coppia ha fatto tappa al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, dove DiCaprio si è lasciato immortalare accanto a Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione che gestisce la dimora di Gabriele D'Annunzio.

Giordano Bruno Guerri e Leonardo DiCaprio (nel riquadro rosso Vittoria Ceretti)

Leonardo DiCaprio di nuovo a Brescia insieme a Vittoria Ceretti

Secondo le ultime indiscrezioni, l'attore premio Oscar e la modella sarebbero già da qualche giorno nel Bresciano, ospiti a Marcheno dalla famiglia Ceretti. Mercoledì 26 febbraio sono stati notati mentre facevano aperitivo in centro a Brescia e passeggiavano nelle vie della città e al Castello, aggiungendo così una nuova tappa al loro tour lombardo, che la scorsa estate aveva toccato luoghi simbolo come il Capitolium e il Museo di Santa Giulia. La prima visita, ricordiamo, risale all'agosto 2023, pochi mesi dopo l'ufficializzazione della loro relazione. Un legame nato in un periodo turbolento per la top model, reduce dalla fine del matrimonio con il dj Matteo Milleri, membro del duo Tale Of Us.

Un addio non semplice, considerando che nei tre anni da sposata, dal 2020 al 2023, Vittoria ha vissuto momenti fondamentali per la sua carriera, tra cui la co-conduzione della 71ª edizione del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Ma la solitudine sentimentale è durata poco: nel maggio 2023, la modella ha infatti ritrovato l'amore con Leonardo DiCaprio. Da allora, il loro rapporto sembra saldo e sempre più legato all'Italia, con Brescia che continua a essere una tappa fissa nei loro soggiorni europei.

Il Vittoriale sempre più apprezzato dalle star internazionali

Ma non è la prima volta che star internazionali scelgono il Vittoriale e il lago di Garda come mete di ispirazione. Ricordiamo, infatti, che nel 2013 il musicista David Byrne, dopo un concerto, visitò il Museo D'Annunzio Segreto e pubblicò un lungo articolo sul suo blog, corredato da immagini degli oggetti più curiosi, dalla celebre vestaglia col buco ai mocassini fallici. Patti Smith, dopo essersi esibita qui, scattò diverse foto che in seguito espose a New York, mentre Johnny Depp suonò con Jeff Beck poco prima della scomparsa del chitarrista.