Briatore conquista anche Al-Khobar: inaugurato il nuovo Crazy Pizza

Crazy Pizza firma un nuovo capitolo della sua espansione internazionale inaugurando il 19° ristorante nel mondo, stavolta ad Al- Khobar, in Arabia Saudita. La città, affacciata sul Golfo Persico, si è trasformata negli ultimi anni in un polo sempre più attrattivo per il mondo della ristorazione e del turismo, grazie a un mix di modernità e tradizione che richiama investitori e visitatori da tutta la regione.

L'ingresso del nuovo Crazy Pizza ad Al-Khobar

Briatore: «Ulteriore accelerazione nella nostra strategia di espansione»

Fondato da Flavio Briatore e Francesco Costa, il brand continua così a confermare la propria strategia di puntare su piazze in crescita, capaci di accogliere format gastronomici innovativi. A sottolineare la portata dell'operazione è lo stesso Briatore: «L'operazione segna un'ulteriore accelerazione nella nostra strategia di espansione globale, che con questa apertura raggiunge 19 ristoranti a livello internazionale.

Flavio Briatore, fondatore di Crazy Pizza

«Crazy Pizza - prosegue Briatore - continua a portare la sua esperienza di luxury-fun dining in uno dei poli più prestigiosi dell'Arabia Saudita, continuando a ridefinire il concetto di ospitalità con il suo mix distintivo di energia, intrattenimento e qualità gastronomica».

Dove si trova il nuovo Crazy Pizza e come è?

Nel concreto, il nuovo ristorante si trova nel Villaggio Restaurants Village, un complesso famoso per la sua fontana danzante e per una proposta che unisce cucina, intrattenimento e lifestyle. Crazy Pizza approda dunque in una location che rispecchia la sua idea di “esperienza”: un format dove la pizza - preparata con un impasto leggero e ingredienti ricercati - diventa il pretesto per una serata diversa, tra musica, convivialità e un servizio pensato per far sentire gli ospiti a proprio agio.

Il nuovo Crazy Pizza di Al-Khobar può ospitare 120 persone

Parliamo di un locale da 120 coperti, arricchito da una terrazza ampia che si affaccia sull'area del villaggio. L'idea è di offrire uno spazio in cui ritrovare un gusto tutto italiano, ma riletto in chiave contemporanea e divertente. È lo stesso approccio che ha portato Crazy Pizza a raccogliere successi in altre città internazionali, puntando su un pubblico alla ricerca di qualcosa di più di una semplice cena fuori.

Perché Crazy Pizza ha aperto ad Al-Khobar?

La scelta di Al-Khobar non arriva a caso: infatti, da qualche anno, questa città saudita sta vivendo un periodo di forte sviluppo urbanistico e culturale, con quartieri moderni, centri commerciali di ultima generazione e una crescente attenzione verso la ristorazione di alto profilo. L'apertura di Crazy Pizza si inserisce in un contesto dinamico, dove non mancano eventi, mostre e iniziative in grado di attirare residenti e turisti.