Airport Day, presentato il Manifesto per mobilità e sviluppo sostenibile

Un Manifesto degli aeroporti italiani per sottolineare i valori e gli obiettivi che muovono il sistema aeroportuale italiano (3,8% del Pil con 1,3 milioni di posti di lavoro). Mobilità, sviluppo, innovazione, sostenibilità e inclusività sono i cinque punti condivisi, presenti nel documento presentato nella mattina di mercoledì 5 febbraio al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell'Airport Day.

Diciassette aeroporti italiani (Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Torino e Trieste) hanno celebrato insieme la prima edizione dell’Airport Day, all’insegna del tema “Aeroporti in pista per il Paese”, l’evento nazionale promosso da Assaeroporti e dalle società di gestione aeroportuale associate. «Attraverso le iniziative organizzate dagli aeroporti - ha affermato il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, - con l'Airport Day lanciamo il Manifesto degli aeroporti italiani, per sottolineare l'impegno delle società di gestione per l'innovazione, la transizione green e per un futuro sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei passeggeri e dei territori». Durante la mattinata i referenti delle singole realtà hanno raccontato le rispettive pratiche virtuose, sottolineando il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese.

Tra gli aeroporti che hanno aderito c’è anche Il Caravaggio di Bergamo con la società Sacbo Spa, che ha coinvolto istituzioni e stakeholder sulla tematica “Bergamo e il suo aeroporto: i progetti per volare il futuro”. Il Caravaggio ha chiuso il 2024 in terza posizione tra gli scali italiani, grazie ai 17,3 milioni di passeggeri che hanno utilizzato l’infrastruttura portando valore su tutto il territorio. Come sottolineato dal presidente di Sacbo Spa, Giovanni Sanga, affiancato dai manager della società, gli investimenti e lo sviluppo proseguono a gonfie vele con uno sguardo sempre più attento a sostenibilità e intermodalità., A breve l’aeroporto orobico sarà infatti collegato con il treno, che fermerà proprio in aerostazione, alleggerendo il traffico veicolare, ma nei prossimi mesi è previsto anche un ampliamento del terminal per accogliere al meglio i passeggeri.

«La nostra crescita è avvenuta mantenendo l’equilibrio - ha sottolineato Sanga -. Archiviato lo scorso anno con il record di 17,3 milioni di passeggeri, ora siamo concentrati sul 2025, che sarà un anno importante. Abbiamo infatti programmato interventi decisivi come l’ampliamento del terminal, che si prepara al collegamento con il treno nel segno della multimodalità. Nel prossimo futuro l’obiettivo è l’interconnessione tra diversi mezzi di trasporto (aereo, treno, auto e bike, visto che Il Caravaggio è il primo aeroporto in Europa certificato bike friendly) con particolare attenzione al green e alle sostenibilità, coniugata in tutti gli ambiti».

Alessandro Reina, direttore infrastrutture di Sacbo, ha evidenziato la trasformazione dell’aeroporto dal 2007 ad oggi con passaggi epocali che hanno elevato l’infrastruttura tra le più performanti al mondo. Paolo Deforza, responsabile unità ambiente, territorio e sostenibilità di Sacbo, ha ricordato i 17 gol dell’Agenda 2030 con l’impegno ad arrivare a zero emissioni entro il 20250. Ettore Pizzaballa, responsabile dei sistemi informativi di Sacbo, ha ripercorso le tappe di efficientamento che hanno contraddistinto il comparto dallo scoppio della pandemia, aprendo ad un approccio ponderato e sicuro per quanto riguarda l’innovazione tecnologica futura, supportata dall’intelligenza artificiale ma governata sempre dall’uomo.

Nel collegamento predisposto con la Capitale, è intervenuta Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, che ha evidenziato come gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali implicano una crescita di +17% del flusso turistico in entrata sui territori coinvolti, mentre Investimento aeroporto implica +17% flusso turistico in entrata Leopoldo Destro, delegato di Confindustria, ha ribadito che il comparto è centrale per lo sviluppo del Paese, tanto che ogni milione investito ne genera 3,2.