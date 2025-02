Leonardo Pinto firma una nuova guida alla degustazione dei distillati

Leonardo Pinto, fondatore di Isla de Rum, ha voluto condividere in un libro alcuni segreti per degustare al meglio i distillati. Non a caso il suo ultimo libro è intitolato in un modo che non lascia dubbi: “Tecniche di degustazione dei distillati”.

Tecniche di degustazione dei distillati”: l'ultimo libro di Leonardo Pinto

L’ultimo libro di Leonardo Pinto: come è nato

Il volume di Pinto si propone come un nuovo manuale dedicato a chi desidera approfondire l’analisi sensoriale di rum, whisky, grappa e altri distillati. Il testo si rivolge sia ai professionisti del settore, come bartender e sommelier, sia agli appassionati che vogliono sviluppare un metodo di degustazione più consapevole. Frutto di un’esperienza ventennale nel mondo degli spirits, il libro nasce con l’intento di offrire una guida accessibile ma dettagliata, a un costo contenuto. Disponibile su Amazon e su Kindle Unlimited, rappresenta una risorsa utile per chi vuole affinare le proprie competenze nella degustazione dei distillati.

L’ultimo libro di Pinto, un supporto per professionisti e appassionati

L’opera rappresenta una risorsa utile per chi lavora nel settore beverage e organizza degustazioni, offrendo un metodo strutturato e replicabile. Allo stesso tempo, si rivolge agli appassionati che desiderano migliorare la loro capacità di valutazione dei distillati. Grazie a un linguaggio chiaro e a un’impostazione pratica, il testo si propone come un valido strumento di approfondimento.

Leonardo Pinto, fondatore di Isla de Rum

Il libro offre un percorso chiaro e dettagliato per la degustazione, basato su una progressione logica che parte dall’analisi visiva e si sviluppa attraverso quella olfattiva e gustativa. L’obiettivo è fornire uno strumento pratico per riconoscere aromi, sapori e sensazioni tattili, evitando gli errori più comuni e affinando la capacità di interpretazione del prodotto.