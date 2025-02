Ristorante Berton riapre il 14 febbraio con un nuovo dehor e un menu speciale

Dopo una breve chiusura invernale dedicata al rinnovamento degli spazi, il Ristorante Berton riaprirà il giorno di San Valentino quando verrà proposto un menu speciale. La principale novità riguarda il nuovo dehor, progettato dall’architetto Franco Driusso, che amplia la capienza del ristorante con 14 nuovi coperti.

Per San Valentino lo chef Andrea Berton proporrà un menu speciale

Ristorante Berton, il restyling

«Sono molto felice di poter svelare il restyling del Ristorante, frutto di mesi di intenso lavoro – commenta lo chef Andrea Berton -. Abbiamo progettato un ambiente che rispecchia la nostra filosofia di cucina: moderno, curato nei dettagli e in grado di far sentire chiunque a proprio agio. Siamo entusiasti di presentarci con questa novità e di celebrare il ritorno con un menu speciale per la serata di San Valentino».

Il Ristorante Berton riapre il giorno di San Valentino dopo un restyling

La principale novità della riapertura è il nuovo dehor, progettato dall’architetto Franco Driusso, che aggiunge 14 coperti in un ambiente pensato per garantire comfort e armonia con lo skyline di Porta Nuova. L’area è caratterizzata da linee essenziali e materiali di alta qualità, con un sistema tecnologico che regola il microclima per rendere lo spazio fruibile tutto l’anno. «Abbiamo voluto - commenta l'Architetto Driusso - creare uno spazio che si integrasse perfettamente con il contesto urbano, utilizzando linee pulite e materiali pregiati. La tecnologia gioca un ruolo chiave, garantendo un microclima ideale, per il massimo comfort degli ospiti in qualsiasi stagione. In questo modo, l’ambiente diventa parte integrante dell’esperienza, trasformando l’offerta gastronomica del Ristorante Berton in qualcosa di davvero speciale».

Ristorante Berton, il menu di San Valentino

Il Ristorante Berton riaprirà il 14 febbraio con un menu speciale per San Valentino. La proposta include sette portate, tra cui ceviche di barbabietola e branzino, brodo di prosciutto crudo con tortelli e una meringa croccante all’arancia. Il costo è di 195 euro a persona, bevande escluse, con opzioni aggiuntive al tartufo nero.

Questo il menu di San Valentino:

Ceviche di Barbabietola rossa, rape bianche e branzino marinato alle erbe

Zucca, caviale Calvisius e salsa al vino bianco

Brodo di prosciutto crudo, Tortelli di Grana Padano Riserva e verdure

Astice alla brace e carota al frutto della passione

Controfiletto di manzo, verza e cumino

Tacos al limone e vaniglia

Meringa croccante, arancia e chiodi di garofano

In aggiunta è possibile ordinare le seguenti portate:

Polenta morbida, burro al mais, fonduta di Grana Padano Riserva e tartufo nero: 230 euro a persona, bevande escluse

Due portate al tartufo nero: 250 euro a persona, bevande escluse

Tre portate al tartufo nero: 270 euro a persona, bevande escluse