Apre “La Valtellinese ai Colli”, il nuovo ristorante di Percassi a Bergamo

La storica Taverna Valtellinese raddoppia. Dall'8 febbraio apre infatti La Valtellinese ai Colli, il nuovo ristorante all'interno del circolo Ai Colli di Bergamo Golf. Un progetto che nasce dall'esperienza di un'istituzione della cucina valtellinese a Bergamo e che porta avanti il marchio Percassi, già alla guida della Taverna Valtellinese dal 1989. Una nuova avventura che punta a valorizzare la tradizione gastronomica locale e a offrire agli ospiti un'esperienza culinaria immersa nella bellezza del Parco dei Colli.

Gli spazi del nuovo ristorante di Percassi al circolo Ai Colli di Bergamo Golf

Non è solo una nuova apertura, ma il proseguimento di una storia che ha radici profonde in città. Da quasi sessant'anni, la Taverna Valtellinese è un punto di riferimento per gli amanti della cucina autentica. Ora, con La Valtellinese ai Colli, questa esperienza si espande in un contesto esclusivo, unendo il piacere della buona tavola a una location d'eccezione, uno dei pochi campi da golf cittadini in Italia.

Cosa sapere sul circolo "Ai Colli di Bergamo Golf" e sul nuovo ristorante di Percassi

Il circolo Ai Colli di Bergamo Golf, ricordiamo, si estende su 15 ettari all'interno del Parco dei Colli, con un campo da 9 buche, strutture multisport, un campo scuola e ampi spazi verdi. Qui si inserisce il nuovo ristorante, pronto a diventare un nuovo punto di riferimento per la ristorazione bergamasca, aperto a tutti, non solo ai soci del club. Ma c'è di più: i Percassi hanno voluto garantire continuità ai dipendenti della precedente gestione. Quattordici persone hanno scelto di unirsi al nuovo team, portando con sé esperienza e competenza, per un totale di 19 collaboratori. Un segnale di attenzione nei confronti del territorio e delle persone che ne fanno parte.

Il circolo Ai Colli di Bergamo Golf

Sul fronte culinario, La Valtellinese ai Colli porta avanti la tradizione con un menu che celebra i sapori valtellinesi, accompagnati da una selezione di vini curata nei dettagli. Accanto ai piatti classici, il ristorante propone anche pizze classiche e gourmet, mentre l'area bar offrirà colazioni, pasticceria e una selezione di cocktail, distillati e amari per un aperitivo in un'atmosfera elegante. La sala interna ospita fino a 90 coperti, mentre nella bella stagione sarà possibile pranzare e cenare all'aperto grazie a un dehor immerso nel verde.

La Valtellinese ai Colli, un connubio perfetto tra natura e alta cucina

«La Valtellinese ai Colli accoglie dalla Taverna Valtellinese un'eredità preziosa, costituita da quasi sessant'anni di passione e tradizione e siamo onorati che il nostro team si avvalga anche di risorse provenienti dalla precedente gestione» ha commentato Vincenzo Catrambone, manager del Gruppo Percassi, che si è occupato dell'apertura del nuovo locale.

Vincenzo Catrambone, manager del Gruppo Percassi

«Siamo orgogliosi di accogliere un capitolo significativo della storia della ristorazione di Bergamo nell'atmosfera suggestiva di Ai Colli di Bergamo Golf, uno scenario unico nel suo genere in Italia che unisce la bellezza incontaminata dei circa 4.700 ettari del Parco dei Colli di Bergamo alla raffinatezza di un'esperienza gastronomica esclusiva. Un connubio perfetto tra natura e alta cucina».