Capitale europea della Cultura, inaugurato l'anno di Gorizia e Nova Gorica

Gorizia e Nova Gorica per la prima volta condividono il titolo di Capitale europea della Cultura e molto di più. L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra Italia e Slovenia, valorizzando il patrimonio culturale e storico comune. L’inaugurazione ufficiale dell’evento si è svolta sabato 8 febbraio 2025 con la partecipazione del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e della presidente della Repubblica slovena, Nataša Pirc Musar. L’incontro tra i due capi di Stato si è tenuto a Villa Pilpolze, prima della cerimonia principale in Piazza Transalpina, simbolo della cooperazione transfrontaliera.

Iniziato ufficialmente l'anno da Capitale europea della Cultura per Gorizia e Nova Gorica (foto Fabrice Gallina)

Gorizia-Nova Gorica, Mattarella: «Una cooperazione è possibile»

Durante il suo intervento, Mattarella ha sottolineato l’importanza del legame tra i due Paesi e il ruolo dell’Unione Europea nella costruzione di un futuro comune: «In un mondo caratterizzato da tensioni e conflitti, Italia e Slovenia dimostrano che è possibile scegliere la via della collaborazione. Le differenze e le incomprensioni hanno lasciato spazio a ciò che unisce, rafforzando il senso di appartenenza a una comune identità europea».

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella

Il presidente ha ricordato come, dopo le divisioni del Dopoguerra, i due Paesi abbiano lavorato per una riconciliazione basata sulla cultura e sulla condivisione dei valori europei. Ha inoltre sottolineato il contributo determinante dell’ingresso della Slovenia nell’Unione europea, avvenuto vent’anni fa, e il ruolo dell’Italia nel sostenere questo processo.

Gorizia-Nova Gorica, il programma della giornata inaugurale

La cerimonia di apertura di GO 2025 ha avuto inizio alle 10:00 con un corteo partito dalla stazione di Gorizia e diretto ai giardini pubblici. Durante la sfilata, bande musicali e gruppi folcloristici del territorio hanno accompagnato il pubblico con esibizioni dal vivo. Il primo momento istituzionale si è svolto alle 11.15 in Piazza Vittoria, con gli interventi dei sindaci Samo Turel (Nova Gorica) e Rodolfo Ziberna (Gorizia), subito dopo una scampanata congiunta delle chiese della città.

Piazza Transalpina, centro della cerimonia inaugurale dell'anno da Capitale europea della Cultura

Alle 13:15 si è tenuta una delle iniziative più simboliche della giornata: la Sfera di giornali di Michelangelo Pistoletto, una rielaborazione della sua celebre Scultura da passeggio, è stata spinta da 400 tra studenti, artisti e atleti lungo il percorso fino al valico di San Gabriele. Qui, la sfera è stata consegnata alle autorità slovene, che l’hanno trasportata fino al municipio di Nova Gorica, dove è stata illuminata come il tripode olimpico della pace. L’evento centrale si è svolto alle 16:00 in Piazza Transalpina, dove i presidenti Mattarella e Pirc Musar hanno tenuto i discorsi ufficiali per l’apertura della Capitale della cultura transfrontaliera.

In serata, l’illuminazione scenografica del Castello di Gorizia ha dato il via a una serie di concerti e spettacoli in entrambe le città. A Gorizia si sono esibiti Remo Anzovino, Tish e il gruppo 40 Fingers, mentre a Nova Gorica il protagonista è stato il gruppo MRFY. In Piazza Transalpina, invece, il pubblico ha potuto assistere a un DJ set con Daddy G dei Massive Attack e Andy Smith dei Portishead. GO 2025 proseguirà con un fitto calendario di eventi culturali e artistici, rafforzando il legame tra Gorizia e Nova Gorica come modello di cooperazione transfrontaliera in Europa.