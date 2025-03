Veramente inaugura la Sala Vinili: cucina e musica italiana a Brera

Il ristorante Veramente, inaugurato nel luglio 2024 a Brera, Milano, amplia la sua offerta con la Sala Vinili, un nuovo spazio dedicato alla musica italiana dagli anni '60 ai '90. La sala, caratterizzata da un'ampia collezione di vinili esposti, è disponibile solo su prenotazione e propone, a partire dal 15 marzo, serate con selezione musicale dal vivo ogni sabato.

La Sala Vinili ospita oltre 450 dischi che decorano le pareti

Veramente, una sala armoniosa

La Sala Vinili ospita oltre 450 dischi che decorano le pareti e ripercorrono la storia della musica italiana, dal cantautorato all'italo disco. L'atmosfera richiama i salotti italiani di una volta, con arredi dal design semplice, colori caldi e fotografie d'epoca.

Ogni sabato, un DJ seleziona e suona brani in vinile, offrendo agli ospiti un'esperienza immersiva tra musica e gastronomia. Con una capienza fino a 50 persone, la Sala Vinili si presta anche a eventi privati, cene di gruppo e serate tra amici.

Veramente, cucina tradizionale

Situato in via Palermo 11, nel cuore di Brera a Milano, il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e cena, affermandosi come un punto di riferimento per chi desidera un ambiente accogliente in cui riscoprire i sapori della cucina italiana.

I Pici fatti in casa e mantecati al tavolo di Veramente

Il menu di Veramente propone piatti che attraversano le diverse regioni italiane, mantenendo un forte legame con la tradizione culinaria locale. L'obiettivo è offrire un'esperienza autentica, in un contesto che richiama la convivialità e il gusto per il buon cibo.