iH Hotels sbarca a Venezia: nuova acquisizione nel cuore della Serenissima

Il gruppo iH Hotels ha annunciato l'ingresso di una nuova struttura nella sua collezione: dallo scorso 28 febbraio, infatti, l'iH Hotels Venezia Salute Palace è ufficialmente parte del brand. Un'acquisizione che rafforza la presenza del gruppo nelle destinazioni più ambite, puntando su un'accoglienza curata e attenta alle esigenze dei viaggiatori.

Nuovo ingresso per iH Hotels: il Venezia Salute Palace si unisce alla catena

L'iH Hotels Salute Palace per vivere Venezia in un'atmosfera autentica e rilassata

Situato nel Sestiere Dorsoduro, l'hotel offre un rifugio perfetto per chi vuole vivere la città in un'atmosfera autentica e rilassata, lontano dai percorsi turistici più affollati. Con 43 camere pensate per garantire comfort e tranquillità, la struttura invita gli ospiti a godersi la magia veneziana con tutti i servizi necessari per un soggiorno senza pensieri. A completare l'esperienza, un cortile interno ideale per rilassarsi e un bar dove sorseggiare un drink prima di uscire a esplorare la città. L'ingresso dell'iH Hotels Venezia Salute Palace nel gruppo si inserisce in un piano di crescita che mira ad ampliare la rete di strutture in Italia, mantenendo al centro l'equilibrio tra qualità e ospitalità. Il brand si è fatto conoscere per la sua capacità di rispondere alle esigenze di una clientela variegata, dai turisti ai viaggiatori business, offrendo servizi su misura per ogni tipo di soggiorno.

«iH Hotels Group è una collezione di hotel e resort quattro stelle per il comparto business e leisure, che offre servizi di qualità e attenzione ai dettagli affinché il tuo pernottamento sia davvero confortevole. Tra city hotels, resort al mare e in montagna, la nostra collezione di alberghi si arricchisce ogni anno, anticipando le tue necessità e riuscendo a regalarti nuove emozioni ad ogni soggiorno» spiegano dal gruppo. E con questa acquisizione, iH Hotels conferma il suo impegno nel portare avanti una visione dell'ospitalità attenta alle nuove esigenze dei viaggiatori, senza perdere il legame con l'identità e il fascino delle destinazioni in cui opera. Venezia, con il suo mix di storia, cultura e bellezza, è il luogo perfetto per accogliere un nuovo indirizzo firmato iH Hotels.