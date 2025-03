Le Marche si preparano ad affascinare 24 tour operator tedeschi

Falk Tour rappresenta una garanzia assoluta di vacanza, grazie a un’esperienza quarantennale capace di collegare l'Alto Adige alle Marche e la montagna al mare, offrendo opportunità sia per il turismo estivo sia per esperienze alternative nei mesi di bassa stagione. Un tour tra cultura e assaggi, esperienze e scoperte, degustazioni ed esplorazioni.

L'obiettivo è valorizzare le Marche attraverso la "Cerca del tartufo marchigiano", trasformando il viaggio in un’esperienza immersiva e contribuendo alla destagionalizzazione del turismo.

A marzo, il territorio offre esperienze straordinarie, capaci di attrarre il mercato altoatesino, austriaco, tedesco e svizzero (Paesi DACH).

Un'area ricca di cultura, tradizioni e una gastronomia dal forte valore identitario.

Decolla dunque il progetto TartufEnoturismo, concepito per un’accoglienza che unisce bosco, cucina e cantina. Per l’occasione sarà realizzato un piatto dedicato: la carbonara al tartufo bianchetto. Un piatto che esprime la cultura contadina, il legame con il bosco e la creatività gastronomica, realizzato con prodotti a millimetro zero, dalla pasta trafilata al bronzo Senatore Cappelli al guanciale stagionato, dalle uova biologiche al tartufo appena raccolto, sotto una roverella o una farnia, per un gusto avvolgente e raffinato. Un viaggio che diventa anche un racconto culturale, capace di lasciare un segno nella memoria e nelle emozioni.

Oggi Marche, Alto Adige e Germania risultano ancora più vicine grazie a un’enogastronomia e a una narrazione mirata, che promuovono un turismo destagionalizzato, fatto di freschezza, autenticità ed esperienze uniche. Le Marche continuano così a offrire occasioni di scoperta anche al di fuori dei tradizionali mesi estivi.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it