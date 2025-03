Dal monastero alla tv: le ricette segrete delle monache su Food Network

Tra le pietre antiche del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna, nel cuore di Bastia Umbra (Pg), il tempo sembra seguire un ritmo diverso, scandito dal lavoro, dalla preghiera e dall'opera silenziosa dei fornelli. Qui, tra gesti misurati e profumi d'altri tempi, quattro monache - Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora - trasformano ingredienti semplici in piatti che raccontano storie di devozione e comunità.

Suor Eleonora, Suor Miriam, Madre Noemi e Suor Debora

"La cucina delle monache": ricette antiche e sapori autentici su Food Network

Sono proprio loro le protagoniste de “La cucina delle monache”, il format prodotto da Milano Produzioni per Warner Bros Discovery, il programma - in onda su Food Network dal 16 marzo ogni domenica alle 17:45 - che ci porta dentro questo mondo fatto di sapori autentici e memoria culinaria.

Ogni ricetta, tramandata da generazioni, è un ponte tra il passato e il presente: il tortano, ciambella rustica salata che sa di condivisione; la crescionda, dolce a tre strati dal cuore morbido di amaretti; la bandiera, un contorno umbro che riporta alla terra, ai suoi colori e ai suoi frutti. E ancora, i crostoni al latte, la torta di Pasqua e i mostaccioli speziati, che profumano di festività e di tempo sospeso.

Tra queste mura silenziose, la cucina non è semplice atto di preparazione del cibo, ma espressione di valori profondi, di una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Ogni piatto è un racconto, un dialogo con la storia, una testimonianza di come la semplicità possa rivelarsi la più autentica delle ricchezze. Le mani di Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora si muovono con gesti sapienti, trasformando ingredienti umili in pietanze che racchiudono l'essenza di una tradizione secolare.