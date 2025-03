Bar e ristoranti, fisco più semplice con la nuova homepage dell'Agenzia delle Entrate

Un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, con funzionalità e news sempre in primo piano. La nuova homepage, appena lanciata dai due enti, permette ai cittadini (e quindi anche ai titolari di bar e ristoranti) di trovare subito ciò di cui hanno bisogno senza dover navigare tra pagine e sezioni diverse. Tra le novità più rilevanti, anche un nuovo sistema di prenotazione per fissare appuntamenti con maggiore semplicità, sia in presenza che in videochiamata. Il progetto rientra in un piano più ampio di sinergie operative pensato per facilitare l'accesso ai servizi digitali e migliorare l'esperienza degli utenti.

Fisco più smart: arriva la homepage unica per servizi e appuntamenti

La nuova homepage del sito web dell'Agenzia delle Entrate

Collegandosi ai siti istituzionali di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, la prima pagina che appare è ora un portale condiviso, una sorta di hub dove tutto è a portata di click. In evidenza ci sono le ultime notizie sul fronte fiscale, i servizi più utilizzati e un accesso rapido alle aree riservate delle due Agenzie. Grazie a un'interfaccia chiara e organizzata, i contribuenti possono orientarsi più facilmente tra le opzioni disponibili, senza necessariamente dover visitare i siti istituzionali a meno che non siano alla ricerca di informazioni più specifiche.

Un aspetto chiave della nuova homepage è il sistema di prenotazione degli appuntamenti, ripensato per rendere più immediata la selezione dell'ufficio e della tipologia di assistenza richiesta. I cittadini possono scegliere fra tre percorsi principali: “Assistenza fiscale”, “Assistenza catastale e ipotecaria” per i servizi dell'Agenzia delle Entrate e “Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione” per le questioni relative all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il tutto avviene tramite un percorso guidato che permette di indicare la problematica da risolvere e il tipo di appuntamento preferito, sia esso fisico o in videochiamata.

L'iniziativa, accompagnata dal claim “Due Agenzie al servizio del Paese” e da un video di presentazione diffuso sui canali social, punta a rendere più accessibili i servizi fiscali in un'ottica di digitalizzazione e ottimizzazione delle risorse. Il nuovo portale, infatti, consente di ridurre i tempi di attesa e di migliorare l'efficienza, permettendo agli utenti di trovare più rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno e di risolvere le proprie pratiche con meno difficoltà. La struttura della homepage è pensata per adattarsi alle esigenze del momento, con aggiornamenti costanti sui servizi più richiesti e sulle scadenze fiscali più imminenti.

Ricordiamo che solo nel 2024, i siti di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno registrato complessivamente oltre 213 milioni di accessi, segno di un utilizzo sempre più diffuso dei servizi digitali da parte dei cittadini. Con questa nuova homepage, l'obiettivo è di rendere ancora più intuitivo e immediato l'accesso a informazioni e strumenti essenziali per la gestione delle pratiche fiscali. Un'unica porta d'ingresso, quindi, per semplificare la burocrazia e migliorare l'esperienza degli utenti, senza dover passare da un sito all'altro per trovare ciò che serve.