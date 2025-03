Viaggi in aereo: il 57% degli italiani rinuncia al bagaglio extra per risparmiare

Viaggiare in aereo significa fare i conti con le regole sui bagagli e le tariffe delle compagnie aeree, un aspetto che incide direttamente sulle scelte dei passeggeri. Secondo un recente sondaggio di Parkos, il 57% degli italiani rinuncia al bagaglio extra, principalmente per risparmiare sui costi. La questione economica pesa soprattutto sui giovani, mentre gli over 55 tendono a preferire la comodità del bagaglio da stiva. Inoltre, sebbene la maggior parte degli italiani si dichiari informata sulle politiche delle compagnie, il 60% le trova comunque poco chiare. Vediamo nel dettaglio i dati emersi dallo studio.

Bagagli: un costo che pesa sulle scelte di viaggio

Il fattore economico è determinante quando si parla di bagagli. Il 53% di chi rinuncia al bagaglio extra lo fa per risparmiare, con una percentuale che sale al 64% tra i giovani. Solo il 25% preferisce viaggiare leggero per evitare il banco del check-in o l'attesa all'arrivo, mentre il 7% lo fa per passare meno tempo in aeroporto. Solamente il 2% teme di perdere il volo a causa di eventuali ritardi nella consegna del bagaglio.

Quando invece si sceglie di acquistare un bagaglio extra, il 39% degli italiani opta per la stiva piuttosto che per il bagaglio a mano. Questa scelta è più diffusa tra gli uomini e tra gli over 55, mentre le generazioni più giovani preferiscono viaggiare con il solo bagaglio a mano, evidenziando una differenza generazionale tra chi privilegia la comodità e chi punta sulla praticità e sul risparmio.

Quanto gli italiani conoscono le regole sui bagagli?

Nonostante la complessità delle regole sui bagagli, l'86% degli italiani dichiara di essere ben informato sulle politiche delle compagnie aeree. In particolare, le donne sembrano essere più attente (89%) rispetto agli uomini. Il 45% dei viaggiatori controlla sempre le linee guida prima di prenotare un volo, una percentuale che sale al 49% tra le donne. Tuttavia, nonostante questa consapevolezza, le linee guida delle compagnie aeree non risultano sempre chiare. Quasi la metà degli intervistati (46%) le ritiene confuse e sommando chi le considera "molto confuse" si arriva al 60%. Inoltre, emerge una correlazione tra età e livello di preparazione: gli over 55 tendono a informarsi di più rispetto ai più giovani, probabilmente grazie a una maggiore esperienza di viaggio accumulata nel tempo.

A percepire più difficoltà sono soprattutto gli uomini (62%), mentre il 35% delle donne afferma di trovarle chiare. Anche in questo caso si registra una differenza generazionale: i giovani sembrano comprendere meglio le regole, mentre gli over 55 incontrano maggiori difficoltà. Malgrado ciò, il 76% degli intervistati dichiara di non aver mai avuto problemi con il proprio bagaglio, segno che la maggior parte dei viaggiatori si organizza con largo anticipo per evitare sorprese in aeroporto.

Le politiche sui bagagli influenzano la scelta della compagnia aerea?

Se da un lato il costo è la principale variabile che determina le scelte dei viaggiatori, dall'altro le politiche sui bagagli giocano un ruolo non secondario. Il 30% degli italiani afferma che potrebbe scegliere una compagnia aerea proprio in base alle sue regole sui bagagli, una percentuale che sale al 42% tra le donne e al 43% tra i giovani tra i 18 e i 34 anni. Al contrario, il 38% degli over 65 non considera questo fattore determinante nella scelta della compagnia.

Come si comportano gli italiani rispetto agli altri europei?

Dai dati emerge che gli italiani sono tra i viaggiatori più attenti alle politiche sui bagagli: l'86% dichiara di informarsi su questo aspetto, un dato superiore a quello di olandesi (82%) e tedeschi (69%). Nonostante ciò, il 60% degli italiani trova le regole poco chiare, sebbene la confusione sia ancora più alta tra gli spagnoli (77%). Anche per quanto riguarda la scelta del bagaglio da stiva, gli italiani (39%) si collocano a metà tra gli spagnoli e i tedeschi, che lo scelgono meno frequentemente, e i francesi, che invece lo preferiscono nel 67% dei casi.

Infine, l'influenza delle politiche sui bagagli nella scelta della compagnia aerea varia a seconda del Paese. In Italia il 30% dei viaggiatori considera questo aspetto rilevante, mentre nei Paesi Bassi la percentuale sale al 48%, così come in Francia e in Spagna. Questo conferma che il compromesso tra costo e praticità resta un elemento chiave nelle decisioni di viaggio in tutta Europa.