Al via i lavori del nuovo hotel Hilton all'aeroporto di Orio al Serio

Mercoledì 19 marzo, all'aeroporto di Orio al Serio (Bg), è stata posata la prima pietra del nuovo Centro servizi aeroportuali, che ospiterà anche l'Hilton Garden Inn Bergamo Airport, una struttura alberghiera da 180 camere gestita da HNH Hospitality e progettata per offrire un'accoglienza moderna e funzionale ai viaggiatori nazionali e internazionali. Situato in posizione strategica, l'hotel garantirà un servizio efficiente e immediato per chi atterra o parte dallo scalo bergamasco, con collegamenti diretti al terminal, deposito bagagli, un'ampia lobby aperta 24/7, ristorante e bar. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto, che prevede investimenti per oltre 200 milioni di euro nel periodo 2023-2027, di cui circa 30 milioni destinati alla realizzazione dell'hotel e delle aree annesse.

Il rendering del Centro servizi aeroportuali di Orio (che includerà l'hotel Hilton)

La cerimonia si è svolta nell'area di proprietà di Sacbo, accanto al parcheggio P3 e nel territorio comunale di Bergamo, alla presenza di numerose autorità. Oltre a Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, erano presenti la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, l'assessora regionale alle infrastrutture Claudia Maria Terzi, i sindaci di Orio al Serio, Grassobbio e Seriate, il direttore di Enac Bergamo Roberta Carli e i rappresentanti degli enti aeroportuali.

Il Centro servizi aeroportuali rientra nel piano di sviluppo dello scalo bergamasco

Il Centro servizi aeroportuali, ricordiamo, si svilupperà su una superficie di 3.600 metri quadrati, con un edificio di sei piani per un totale di 10mila metri quadrati, destinati ad accogliere uffici legati alle attività aeroportuali, sale conferenze e l'hotel da 180 camere. La costruzione è stata affidata alla Gencantieri Spa di Magenta, su progetto dello Studio Milan Ingegneria di Milano. L'investimento complessivo è interamente finanziato da Sacbo, con l'obiettivo di completare i lavori entro il 2026.

«Quest'opera rientra nel piano di sviluppo aeroportuale e risponde alle diverse esigenze dei viaggiatori, potenziando il quadro dei servizi a loro destinati e offrendo una serie di soluzioni logistiche comode e di alto livello - ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo. La nuova struttura si renderà disponibile alla vigilia dell'entrata in funzione del collegamento ferroviario diretto con il nostro aeroporto, contribuendo a creare una nuova dimensione di mobilità e ospitalità e determinando un ulteriore salto di qualità in questa direzione». Il nuovo hotel e il Centro servizi aeroportuali si inseriscono così in una fase di profonda trasformazione dello scalo di Orio al Serio, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante del traffico passeggeri.

La struttura, oltre a migliorare i servizi per chi viaggia, contribuirà a rafforzare il ruolo dell'aeroporto bergamasco come punto di riferimento internazionale. A conclusione della cerimonia, Giovanni Sanga ha depositato nelle fondamenta dell'edificio una pergamena con un messaggio simbolico: «Costruire è come piantare un seme da coltivare. Un edificio richiede l'attenzione di un giardiniere e ciò che qui è destinato a sorgere sarà curato in ogni particolare per essere al servizio di chi viaggia e s'incontra». Un segnale chiaro di un progetto ambizioso che guarda al futuro dell'accoglienza aeroportuale.