Successo per Horeca Expoforum 2025: oltre 12.500 visitatori e 200 brand presenti

La seconda edizione di Horeca Expoforum chiude con numeri importanti e un bilancio più che positivo. Oltre 12.500 visitatori, più di 200 brand su 14mila metri quadrati di area espositiva e un'attenzione crescente non solo alle opportunità di business, ma anche ai temi sociali e alla lotta allo spreco alimentare. Il salone, organizzato da GL Events Italia al Lingotto Fiere di Torino, ha dimostrato ancora una volta di essere un appuntamento chiave per la ristorazione, l'ospitalità e il food & beverage, capace di attrarre aziende affermate e realtà emergenti.

Horeca Expoforum si conferma un punto di riferimento per il settore

«Siamo soddisfatti dei risultati di Horeca Expoforum 2025. La crescita del numero di espositori e visitatori conferma che il nostro evento è un riferimento per il settore - ha dichiarato Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL Events Italia. Horeca Expoforum è un luogo di incontro dove innovazione e qualità si traducono in opportunità concrete di business. Ora guardiamo già alla prossima edizione, che tornerà dal 15 al 17 marzo 2026, con l'obiettivo di rendere l'esperienza ancora più ricca e stimolante».

A Horeca Expoforum 2025 grandi marchi e piccole realtà artigianali

Il salone ha visto la partecipazione di grandi marchi e piccole realtà artigianali, tutte con un obiettivo comune: sviluppare nuove collaborazioni e rafforzare il proprio posizionamento nel mercato. Tra i protagonisti, Barilla for Professional ha presentato in anteprima il suo nuovo pane per burger, ottenendo un riscontro immediato. Unox, tra i leader nelle soluzioni di cottura e conservazione, ha registrato numeri impressionanti già dal primo giorno, raggiungendo il 60% dei contatti generati nella scorsa edizione in soli 24 ore. Entusiasmo anche per Caterline, specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari per il settore, che ha avviato nuove collaborazioni con operatori incontrati per la prima volta a Torino.

Non sono mancati poi gli esordi di successo. La Grapperia artigianale Ali, alla sua prima partecipazione, si è detta più che soddisfatta dell'esperienza. Scrocchiarella ha sfornato pizze e focacce senza sosta, attirando l'attenzione dei visitatori, mentre Mr Dobelina ha portato in Italia la tradizione americana dei potato rolls per hamburger, facendosi conoscere dagli addetti ai lavori. Anche il Pesto di Prà ha trovato grande visibilità grazie alla collaborazione con la Federcuochi, così come Gastronomica Mediterranea, che ha ampliato la sua rete di contatti, interagendo con ristoranti, grossisti, distributori e persino istituti alberghieri.

Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL Events Italia

Un'edizione che ha dato spazio anche alla trasformazione aziendale. Casa della Tuta, storica azienda torinese, ha approfittato della fiera per presentare il suo nuovo volto dopo un importante restyling, consolidando i rapporti con i clienti di lunga data e stringendo nuove collaborazioni. L'Associazione panificatori di Torino e provincia, che nel 2024 aveva solo visitato il Salone, quest'anno ha scelto di essere presente con uno stand e ha ottenuto risultati oltre le aspettative.

Non solo business: a Horeca Expoforum 2025 anche solidarietà ed eventi

Accanto al business, Horeca Expoforum ha dato ampio spazio alla solidarietà. Il progetto Arca, impegnato nel sostegno alimentare e nell'accoglienza abitativa per le persone in difficoltà, ha sfruttato la visibilità dell'evento per ampliare il numero di sostenitori. L'obiettivo è garantire più pasti nelle mense solidali e nelle cucine mobili, oltre a creare opportunità lavorative nell'Horeca per chi si trova in situazioni di disagio. Un'altra iniziativa che ha attirato attenzione è stata quella di Panatè GliEvitati, un laboratorio di lievitati gestito da detenuti, che ha trovato nuovi distributori e rafforzato il proprio progetto di espansione a livello nazionale.

Sul fronte della lotta allo spreco alimentare, GL Events Italia ha stretto una collaborazione con il Banco alimentare del Piemonte, attivando un sistema di raccolta dei prodotti non utilizzati dagli espositori. Ogni sera, gli alimenti venivano prelevati e il giorno successivo distribuiti a persone in difficoltà attraverso le organizzazioni partner territoriali. A completare l'offerta della fiera, un programma ricco di showcooking, eventi e competizioni organizzate insieme alle principali associazioni di settore, tra cui la Federcuochi, Ifse - Accademia di alta cucina, Conpait e Sca Italy. Il successo di questa edizione ha confermato Horeca Expoforum come un appuntamento sempre più centrale per il settore, capace di coniugare affari, formazione e impegno sociale in un unico grande evento.