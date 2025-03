Adriano, il primo robot umanoide al servizio della Pubblica Amministrazione

La Camera di Commercio di Roma ha presentato Adriano, il primo robot impiegato nella Pubblica Amministrazione italiana. L'ente ha investito 137mila euro per sviluppare un assistente in grado di fornire informazioni e accogliere i visitatori presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma. Il robot, dotato di intelligenza artificiale e tecnologie avanzate, sarà operativo dal 24 marzo 2025.

Adriano, il robot al servizio della Pubblica Amministrazione

Adriano, cosa fa

Adriano è un robot umanoide equipaggiato con sensori di Computer Vision e muscoli artificiali. Queste tecnologie gli consentono di interagire con l'ambiente circostante e con le persone in modo sicuro. Il robot può fornire informazioni sulla storia di Roma e sul sito storico della Camera di Commercio di Roma. Una delle sue funzioni future sarà quella di consentire visite virtuali del Tempio, offrendo agli utenti un'esperienza immersiva anche a distanza, tramite visori.

Adriano è dotato di mani robotiche avanzate che gli permettono di stringere la mano ai visitatori e manipolare oggetti in sicurezza

Oltre alla comunicazione verbale, Adriano è dotato di mani robotiche avanzate che gli permettono di stringere la mano ai visitatori e manipolare oggetti in sicurezza. Inoltre, grazie a un sistema di mimica facciale realistica, è in grado di esprimere emozioni e adattare le proprie espressioni in base al contesto, migliorando l'interazione con gli utenti. Tra le innovazioni previste, Adriano potrà permettere visite virtuali del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Gli utenti, dotati di un visore, potranno esplorare il sito a distanza, con il robot che si muoverà e interagirà con l'ambiente per loro conto, mostrando dettagli e reperti storici in tempo reale.

Il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e il segretario generale Pietro Abate

«Il Tempio di Vibia Sabina e Adriano - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti - ha saputo cogliere e rinnovarsi nelle trasformazioni che nel tempo ha avuto la città di Roma. Adriano è stato un innovatore, un architetto e oggi presentiamo un robot che porta il suo nome. Il robot valorizzerà la storia del Tempio e della Camera di Commercio di Roma. L'innovazione non va subita ma vissuta, senza timori. Abbiamo investito 137 mila euro in un progetto simbolo della grande competenza italiana».

Adriano, il progetto

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con diverse realtà italiane specializzate in robotica e intelligenza artificiale. Il team di sviluppo ha coinvolto oltre 30 professionisti, tra ingegneri, tecnici e ricercatori. Il processo di realizzazione ha richiesto 18 mesi, passando da una fase sperimentale iniziale a una versione autonoma del robot, che continuerà ad apprendere e migliorare le proprie prestazioni nel tempo.

La conferenza stampa di presentazione di Adriano

Il progetto è stato sviluppato con il contributo dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Linea SoftBots, coordinata dal professor Antonio Bicchi. Tra i principali membri del team figurano Manuel G. Catalano, (ricercatore in robotica) e gli ingegneri robotici e di intelligenza artificiale Giovanni Rosato ed Eleonora Sguerri. L'iniziativa rappresenta un esempio di applicazione delle nuove tecnologie nel settore pubblico, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei visitatori e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

Il segretario generale della Camera di Commercio di Roma Pietro Abate ha spiegato: «Abbiamo deciso di investire in robot umanoidi anche in un'ottica di sviluppo lavorativo. Noi oggi abbiamo un approccio integrato perché crediamo che i robot possano aiutare a produrre di più permettendo all'uomo di lavorare di meno».