Elon Musk apre anche un ristorante: il Tesla Diner sta arrivando negli Usa

Elon Musk, noto imprenditore nel settore tecnologico e automobilistico e braccio destro del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si prepara a entrare nel mondo della ristorazione con un nuovo progetto: il Tesla Diner. Il locale, attualmente in costruzione a Los Angeles, riprende lo stile dei diner americani anni ‘50, combinandolo con elementi futuristici e la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici.

Elon Musk lancia Tesla Diner

Tesla Diner, cos’è

Secondo quanto riportato dal New York Times, il Tesla Diner sorgerà lungo Santa Monica Boulevard e occuperà un’area di circa duemila metri quadrati. Il design della struttura richiama i classici locali americani con un tocco moderno: un edificio argentato circondato da due grandi schermi per la proiezione di film.

Al Tesla Diner ampio spazio sarà dato alle ricariche elettriche per le auto

L’idea era già stata annunciata da Musk nel 2023 sulla sua piattaforma X, descrivendola come un luogo in cui “Grease incontra i Jetsons, ma con il Supercharging”, facendo riferimento al sistema di ricarica per auto elettriche di Tesla. L’obiettivo sembra essere quello di rinnovare il concetto tradizionale di diner e drive-in, integrandolo con le nuove tecnologie.

Tesla Diner, come funzionerà

Il locale sarà dotato di un ampio parcheggio con colonnine di ricarica per veicoli elettrici. I documenti depositati nel 2022 indicano che le licenze ottenute permetteranno la proiezione di film della durata di circa 30 minuti, in linea con il tempo medio necessario per una ricarica. Durante l’attesa, i clienti potranno consumare pasti ispirati alla tradizione americana, come hamburger e milkshake. Non è ancora chiaro se il Tesla Diner sarà aperto a tutti o riservato esclusivamente ai proprietari di veicoli Tesla. Inoltre, non è stato confermato se questa sarà la prima sede di una futura catena di ristoranti a marchio Tesla.

Tesla Diner, rilancio per Elon Musk?

Il lancio del Tesla Diner avviene in un periodo di grande attenzione nei confronti delle attività di Elon Musk. Recentemente, l’imprenditore è stato al centro di dibattiti e controversie, specialmente dopo gli annunci sui dazi di Trump, con l’andamento delle azioni Tesla che ha registrato una flessione, così come le vendite in Europa.

Elon Musk al centro di contestazioni anche negli Stati Uniti

Nonostante ciò, il progetto sembra procedere senza intoppi. Resta da vedere quale sarà l’accoglienza del pubblico per questa nuova iniziativa e se l’integrazione tra ristorazione e mobilità elettrica potrà rappresentare un modello replicabile in altre città.