A New York apre Ficuzza, il nuovo ristorante siciliano nel cuore del West Village

Ha aperto a New York Ficuzza, il nuovo ristorante-pizzeria dell'imprenditore siciliano Francesco Realmuto. Siamo nel cuore del West Village, lungo la Settima Avenue: qui prende vita l'ultima scommessa del fondatore del Realmuto Hospitality Group, già conosciuto in città per "L'arte del gelato", "Filaga Pizzeria" e "Realmuto alta pasticceria italiana".

Il nome è un omaggio al borgo siciliano di Ficuzza, in provincia di Palermo, famoso per la Real Casina di caccia voluta da Ferdinando III. Ma è anche un richiamo personale alla storia di Realmuto, partito a 19 anni da Baucina, un piccolo paese vicino al capoluogo dell'isola, per cercare fortuna a New York. Dopo dodici anni passati a tagliare diamanti nella leggendaria 47esima strada, ha cambiato strada e si è buttato nella ristorazione, costruendo nel tempo un gruppo che è diventato un punto di riferimento per la cucina italiana nella Grande Mela.

Il menu di Ficuzza con chef Romulo Barrientos

Il menu di Ficuzza è sostanzialmente un viaggio tra i piatti più rappresentativi della tradizione siciliana. Arancine al burro, caponata, spaghetti con le sarde, rigatoni alla norma, fusilli alla trapanese, salsiccia arrostita: tutto preparato con ingredienti selezionati e un'idea di cucina che punta sulla semplicità. C'è anche la pizza, che prende ispirazione sia dalla tradizione napoletana che da quella siciliana, sempre con l'attenzione rivolta alla qualità e alla leggerezza.

«Ficuzza è il luogo della mia infanzia, dei ricordi legati alla mia infanzia. È il luogo della bellezza naturale, della semplicità e dell'autenticità del cibo - commenta Francesco Realmuto. Con Ficuzza - prosegue - vogliamo fare conoscere la vera cucina tradizionale siciliana, già molto apprezzata oltreoceano». A guidare la cucina, insieme a Realmuto, c'è Romulo Barrientos, executive chef con oltre vent'anni di esperienza nella ristorazione italiana nella Grande Mela.

Il menu di Ficuzza è un viaggio tra i piatti più rappresentativi della tradizione siciliana

Da Ficuzza, a New York, c'è anche la pizza

La squadra è composta interamente da personale siciliano e condivide un approccio che tiene insieme memoria e cura del dettaglio. «Abbiamo ideato un menu semplice che racconta la cucina italiana nella sua essenza. Siamo tornati alle radici attraverso piatti classici ma resi moderni da ingredienti di qualità e da tecniche di cottura semplici e leggere» conclude Realmuto. Il locale, ricordiamo, sorge accanto alla Realmuto alta pasticceria italiana e ha un'atmosfera che richiama chiaramente la terra siciliana: legno, marmo, colori caldi e le fotografie del paesaggio di Ficuzza firmate da Benedetto Tarantino, esposte in sala.