Bezos e Sanchez, nozze da sogno a Venezia: hotel, taxi e yacht tutti per loro

Dal 24 giugno Venezia sarà il palcoscenico delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il fondatore di Amazon e la giornalista americana hanno infatti scelto la laguna per una tre giorni di festeggiamenti extralusso, tra mega yacht, alberghi storici e una parata di celebrità attese da ogni angolo del mondo. Gli hotel più iconici (e costosi) della città sono già stati prenotati, così come quasi l'intera flotta di taxi acquei, per un evento che promette di riscrivere il libro degli eventi mondani veneziani, puntando a superare perfino il matrimonio di George e Amal Clooney del 2014.

Nozze a Venezia per Bezos e Sanchez: la città sarà tutta per loro

Bezos prenota Venezia: cinque hotel, niente vaporetti e solo comfort

Cinque le strutture coinvolte: Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani e una buona parte delle camere del The St. Regis Venice saranno riservate agli invitati. Bocche cucite sull'organizzazione, ma tra le calli già si sussurra che gli spostamenti tra terrazze esclusive e ricevimenti a porte chiuse saranno gestiti con ogni comfort possibile, evitando ovviamente i vaporetti.

Cinque hotel di lusso e taxi off-limits: la città è tutta per gli invitati vip

La richiesta - già avanzata dagli staff degli sposi - di bloccare per alcune ore quasi tutti i taxi della città ha messo in subbuglio gli operatori del comparto, ma ha anche acceso i riflettori sull'impatto economico positivo che un evento di questo calibro può portare. Venezia si prepara quindi a offrire cocktail su misura, abiti sartoriali, artisti selezionati per le serate e itinerari completamente blindati per accontentare ogni desiderio della coppia, nel tentativo - nemmeno troppo velato - di mettere in ombra ogni matrimonio vip precedente.

Venezia come un set: Bezos e Sanchez pronti a dirsi sì tra yacht e vip

Del resto, non sarebbe la prima volta che la Serenissima viene scelta per un “sì” da copertina. Basti pensare a Federica Pellegrini e Matteo Giunta nel 2022, Alice Campiello e Alvaro Morata nel 2017, Salma Hayek e Francois Pinault nel 2009, Alexandre Arnault e Geraldine Guyot nel 2021, Vera Arrivabene e Briano Martinoni Caleppio nello stesso anno. Ma con Bezos in scena, la scala cambia: il miliardario, proprietario del Washington Post e fondatore di Blue Origin, non ha problemi a spendere. A dimostrarlo, il regalo fatto a Lauren Sanchez l'anno scorso: un anello da 20 carati consegnato a bordo del Koru, lo yacht a vela da 127 metri e 250 milioni di euro, tra i più grandi al mondo, dotato anche di pista d'atterraggio per elicotteri. La barca, che prende il nome dal simbolo maori che significa “anello”, sarà ormeggiata a San Basilio durante i festeggiamenti, mentre il support yacht Abeona, lungo 75 metri, sarà attraccato alla Marittima.

Il Koru, lo yacht a vela da 127 metri e 250 milioni di euro di Jeff Bezos

La città, intanto, si prepara all'invasione di vip e paparazzi. «Dall'acqua alle stelle per loro è un attimo» si dice tra operatori e curiosi, e non a caso: Bezos è anche dietro ai voli spaziali di Blue Origin e proprio a febbraio Sanchez ha annunciato che salirà a bordo del New Shepard insieme a una squadra di sei donne, tra cui Katy Perry e Gayle King. Una passione che l'ha spinta anche a scrivere un libro per bambini, "The fly who flew to space", diventato bestseller del New York Times. Lady Amazon - così la chiamano in molti - è anche impegnata nella lotta contro il cambiamento climatico, e quando affronterà il suo viaggio nello spazio, avrà già l'anello al dito.

Sebbene la cerimonia ufficiale dovrebbe tenersi in California, la tappa veneziana sarà interamente dedicata alla celebrazione pubblica della coppia. Tra yacht, selfie e sfilate, lo show sarà totale. Si stanno definendo in queste ore gli ultimi dettagli, compresa la squadra che si occuperà della gestione dei centinaia di ospiti. Dopo Elon Musk e Larry Ellison, Forbes nel 2024 ha inserito proprio Bezos al terzo posto tra gli uomini più ricchi del mondo. «I soldi non sono proprio un problema, soprattutto se spesi per la sua Sanchez con la quale è apparso su TikTok con occhiali a forma di cuore dal gusto discutibile» si legge in alcune indiscrezioni.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

E ancora: «Già si mormora sullo stile dei due, considerato un po' pacchiano. Insomma, saranno anche tra i più ricchi, ma ce la faranno a superare la classe e l'allure di George e Amal? Le scommesse sono iniziate». Intanto, Venezia si gode il momento e guarda avanti: l'effetto collaterale di questo evento sarà una pubblicità globale per la città e una pioggia di incassi che, almeno per qualche giorno, metterà d'accordo (quasi) tutti.