Ryanair lancia “Prime”: l'abbonamento da 79€ che fa risparmiare fino a 420€

Da lunedì 24 marzo Ryanair ha lanciato Prime, il nuovo programma di sconti in abbonamento pensato per chi vola spesso e vuole farlo spendendo meno. Al costo di 79 euro all'anno, gli iscritti avranno accesso a offerte esclusive, posti riservati gratuiti e assicurazione di viaggio inclusa su ogni volo. Il programma è aperto a un numero limitato di utenti - 250mila in totale - e l'adesione sarà possibile solo fino a esaurimento posti.

Ryanair lancia l'abbonamento “Prime”: tutto quello che c'è da sapere

Il pacchetto punta tutto sulla semplicità: chi sottoscrive l'abbonamento potrà accedere a una promozione dedicata al mese, per un totale di 12 offerte esclusive all'anno. In più, ogni volo include automaticamente il posto riservato e l'assicurazione di viaggio, senza bisogno di aggiunte o acquisti extra. Secondo i calcoli diffusi dalla compagnia, chi vola 12 volte all'anno potrebbe arrivare a risparmiare fino a 420 euro - oltre cinque volte il costo dell'abbonamento. Anche chi vola solo tre volte in un anno, però, beneficerebbe di un risparmio stimato in 105 euro, comunque superiore alla quota di iscrizione.

Arriva Ryanair Prime: l'abbonamento annuale che fa volare e risparmiare

L'iniziativa è chiaramente rivolta ai viaggiatori frequenti, che potrebbero così spalmare il vantaggio economico su un numero significativo di tratte. Un'operazione che si inserisce nel solco tracciato da Ryanair negli ultimi anni, con l'obiettivo dichiarato di mantenere il primato europeo non solo sul numero di passeggeri trasportati ma anche in termini di convenienza, soprattutto in un contesto in cui i costi accessori tendono a incidere sempre di più sulle tariffe finali. A spiegare il senso di questa novità è direttamente Dara Brady, chief marketing officer della compagnia: «Ryanair offre da quattro decenni le tariffe più basse in Europa, e ora stiamo ampliando la nostra leadership sui prezzi con il lancio del nostro entusiasmante nuovo programma di sconti in abbonamento, Ryanair Prime. Si tratta di un nuovo programma pensato per i viaggiatori frequenti che vogliono volare regolarmente ma non vogliono spendere troppo per farlo».

«Al costo di soli 79€ per un abbonamento annuale completo (acquistabile sul sito ufficiale della compagnia), gli abbonati Prime beneficeranno di 12 esclusive offerte annuali sui posti (una ogni mese), posti riservati gratuiti e assicurazione di viaggio gratuita ogni volta che voleranno con la compagnia aerea. Questo - continua Brady - permetterà di ottenere grandi risparmi: fino a 420 euro per gli abbonati che volano 12 volte all'anno, ma anche gli abbonati che volano solo tre volte all'anno risparmieranno 105€ - una cifra superiore al costo dell'abbonamento di 79 euro. Quindi, se ami volare regolarmente, risparmiando anche denaro, Prime è una scelta ovvia. Questo programma di sconti in abbonamento è limitato a soli 250mila clienti, disponibili in base all'ordine di iscrizione».

Ryanair Prime: sconti, assicurazione e posto gratis per 79€ all'anno

Insomma, l'abbonamento potrebbe rivelarsi interessante anche per chi viaggia occasionalmente, ma con un minimo di costanza. Considerando che Ryanair collega regolarmente molte delle principali città italiane a destinazioni europee a forte vocazione gastronomica - da Madrid a Porto, da Bruxelles a Budapest - Prime può diventare uno strumento utile anche per chi lavora nel settore enogastronomico e si sposta spesso per eventi, fiere o semplicemente per esplorare nuove tendenze del gusto fuori confine. E con l'estate in arrivo, potrebbe non essere una cattiva idea bloccare l'accesso prima che i 250mila posti disponibili vadano esauriti.