Ieg, crescita record nel 2024: utile +97,8%, ricavi a 250 milioni

Italian Exhibition Group (Ieg) si conferma la società fieristica italiana più profittevole del 2024, con un utile ante imposte di 40,7 milioni di euro (+97,8%) e un fatturato di 250 milioni (+37,6 milioni rispetto al 2023). Il cda ha deliberato dividendi per 6,2 milioni di euro, superando di 2 milioni le previsioni del piano industriale. Nel 2024 sono stati investiti 34,1 milioni e lanciate 10 nuove manifestazioni tra Rimini, Vicenza e i mercati internazionali, tra cui Venditalia, Vicenza Classic Car e Riyadh Muscle Show. Ieg rafforza la sua presenza globale, con il 15% del fatturato generato all’estero. Il cda ha inoltre nominato Meris Montemaggi come nuovo membro del consiglio di amministrazione.

Ieg ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati di 250 milioni di euro

Ieg, il bilancio 2024

Il Gruppo chiude il 2024 con ricavi consolidati di 250 milioni di euro, segnando un incremento del 27% nella linea di business Eventi Organizzati (154,6 milioni di euro). La crescita è trainata dallo sviluppo organico (+21,3 milioni) e dal contributo di eventi biennali come Tecna e Fesqua (+7,7 milioni). I Congressi hanno generato 20,8 milioni di euro (+1,6 milioni), mentre i Servizi Correlati sono saliti a 65,3 milioni (+4%). Anche l'area Editoria ed Eventi Sportivi cresce, raggiungendo 5,7 milioni grazie all'ospitalità dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica.

Corrado Arturo Peraboni, ad di Ieg

L’EBITDA Adjusted si attesta a 65,9 milioni (+16,4 milioni), con una marginalità del 26,4% (+3,1 punti). L’EBIT Adjusted cresce a 47,7 milioni (+16,3 milioni), con una redditività del 19,1%. L’utile netto segna un forte incremento, raggiungendo 32,5 milioni di euro (+19,3 milioni). Il Capitale Investito Netto aumenta a 201 milioni, mentre la Posizione Finanziaria Netta migliora di 9,7 milioni, attestandosi a 62,2 milioni di euro, grazie alla solida generazione di cassa operativa.

L’amministratore delegato del Gruppo Ieg, Corrado Arturo Peraboni, ha così commentato: «La solidità del nostro modello di business è confermata dai risultati eccezionali del 2024, anno che ha beneficiato di un calendario maggiormente favorevole rispetto al 2023, con manifestazioni quali Tecna in Italia e Fesqua in Brasile, ma nel quale siamo stati anche in grado di crescere organicamente soprattutto sui prodotti fieristici core del nostro portafoglio, come KEY, Vicenzaoro, Sigep, RiminiWellness, Ecomondo e TTG. Molto positivo l’andamento della divisione servizi correlati sia in termini di fatturato che di marginalità, che ha contribuito unitamente alle altre linee di business a consuntivare risultati superiori alla guidance per tutti gli indicatori finanziari».

Ieg, le prospettive

Nel 2024 il Gruppo ha consolidato la crescita in tutte le linee di business, migliorando marginalità e generazione di cassa. L'espansione del portafoglio prodotti, sia attraverso crescita organica che acquisizioni, ha rafforzato il posizionamento strategico. Per il 2025, nonostante un anno di biennalità sfavorevole e un contesto economico incerto, il Gruppo prevede ricavi tra 257 e 262 milioni di euro e una marginalità operativa tra 66 e 68 milioni. A perimetro costante e al netto degli effetti cambio, il fatturato atteso è tra 253 e 258 milioni, con un EBITDA tra 65 e 67 milioni, sostenuto dalla crescita organica e dagli investimenti in Italia e all’estero.

Il quartiere fieristico di Rimini è stato interessato da lavori di ampliamento

Peraboni ha aggiunto: «Il piano di investimenti a supporto della crescita prevista nel Piano Strategico 2023-2028 sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate sul quartiere fieristico di Vicenza. Nel frattempo, ad ottobre è stata completatala l’istallazione di due padiglioni temporanei che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla realizzazione dell’espansione del quartiere e renderanno disponibili ulteriori 8.300 mq di spazio espositivo. Gli investimenti sono proseguiti anche attraverso l’acquisizione di nuovi prodotti fieristici quali Venditalia che verrà organizzata a Rimini a partire dal 2026, Infra FM e Smart City in Brasile. Per l’esercizio 2025 puntiamo a consolidare ulteriormente la crescita recuperando l’effetto delle biennalità. Inoltre, prevediamo di proseguire l’espansione per linee esterne non solo sui prodotti fieristici, ma anche ampliando l’offerta integrata nel segmento servizi in linea con il nostro piano strategico».

Ieg, la sfida della sostenibilità

Il cda di Ieg ha approvato la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2024, evidenziando importanti progressi ambientali e sociali. Le emissioni di CO2 si sono ridotte del 29% (Scope 1) e del 2% (Scope 2), mentre è stato definito un piano di decarbonizzazione.

Nel 2024 sono state lanciate 10 nuove manifestazioni tra Rimini, Vicenza e i mercati internazionali

Sul fronte sociale, il 61% della forza lavoro è femminile e il turnover si attesta al 7%. La Certificazione di Parità di Genere è stata rinnovata con un punteggio del 93% (+4%). Inoltre, l’87% dei dipendenti ha espresso soddisfazione nel sondaggio aziendale. Infine, Ieg ha completato un progetto di riqualificazione urbana a Rimini, migliorando le aree attorno al centro congressuale per cittadini e visitatori.

Ieg, dividendi e nomine

L’Assemblea degli Azionisti di Ieg, convocata per il 29 aprile 2024, esaminerà la destinazione dell’utile di esercizio, pari a 28,1 milioni di euro. Tra le voci principali: 6,17 milioni destinati ai dividendi, 2,52 milioni a copertura di perdite pregresse e 19,1 milioni riportati a nuovo. Il dividendo proposto è di 0,20 euro per azione, con pagamento dal 14 maggio 2025 e record date fissata al 13 maggio 2025. Intanto, il cda ha nominato per cooptazione Meris Montemaggi come nuova consigliera indipendente, in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.