Notos Rooftop riapre con il nuovo chef Sangiovanni e un programma di eventi estivi

Il Notos Rooftop dell'hotel Six Senses Rome riapre il 3 aprile con una trasformazione significativa rispetto alla scorsa stagione. Da punto di incontro serale, il rooftop diventa un ristorante e social hub, aprendo le sue porte anche a pranzo. Questa evoluzione è accompagnata dall’arrivo del nuovo executive chef Fabio Sangiovanni, originario di Napoli e della Costiera Amalfitana, che porta con sé i sapori tipici della sua terra, fusi con la tradizione romana.

Il Notos Rooftop dell'hotel Six Senses Rome riaprirà il 3 aprile

Notos Rooftop, il nuovo menu

Tra le principali novità della stagione, il ristorante offre un menu completamente rinnovato, con piatti che si ispirano ai prodotti freschi e stagionali del Mediterraneo. Le preparazioni dello chef Sangiovanni esaltano la cucina italiana, mantenendo un tocco di creatività, e sono accompagnate da piatti a base di pesce e carne.

Fabio Sangiovanni, nuovo executive chef di Notos

Tra le specialità figurano gli gnocchi con vongole veraci, friggitelli e limone candito, la ricciola al sale con salsa al Prosecco, e un dessert gourmet che richiama la forma del pacchero, arricchito con anice stellato e crema di melone. La proposta gastronomica include anche taralli napoletani e pasta fatta in casa, con piatti leggeri che offrono un'esperienza gastronomica raffinata ma ricca di sapore.

Notos Rooftop, aperitivo speciale

Il menu delle bevande presenta un rinnovamento con una selezione di cocktail e mocktail, pensati per arricchire l’esperienza dell’aperitivo. Tra le novità, il cocktail Ruber, una creazione a base di gin, liquore ai fiori di sambuco e un tocco di Franciacorta, e il mocktail Scipione, un mix analcolico energizzante con succo del giorno, miele, agrumi e ginger beer. Inoltre, sfiziosi stuzzichini fatti in casa, senza glutine e vegetariani, accompagnano le bevande, arricchendo l’offerta per gli ospiti.

Notos Rooftop, gli eventi

Notos si distingue anche per il suo programma di intrattenimento. A maggio e giugno, il rooftop ospita la On-The-Roof Live Music Series, ispirata alla conosciuta On-The-Rocks Live Music Series di Six Senses Ibiza. Due serate di musica dal vivo, con artisti internazionali, offriranno l'opportunità di godere della musica sotto le stelle, creando un’atmosfera ideale per celebrare la stagione estiva.

Notos: molti gli eventi in programma

A partire da giugno, Notos ospiterà una settimana di eventi gastronomici speciali con il team di chef di Six Senses Kyoto. Questo pop-up gastronomico, che esplora la cucina giapponese contemporanea, promette di arricchire ulteriormente l’offerta del rooftop, combinando l’atmosfera suggestiva della terrazza con sapori autentici. Questa collaborazione è il primo di una serie di eventi gastronomici che continueranno anche nei mesi successivi, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare diverse tradizioni culinarie.