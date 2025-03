“Refill & Taste” premiata al Lagazuoi: 120 fonti per bere meglio e sprecare meno

Un premio che parla di montagna, ma anche di territorio, sostenibilità e consapevolezza. Il progetto "Refill & Taste", promosso dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti, si è aggiudicato la vittoria nella categoria "Produzioni enogastronomiche di montagna" alla sesta edizione dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards. A decretarlo, la giuria composta da nomi di riferimento del mondo food - tra cui il direttore di Italia a Tavola (media partner dell'evento) Alberto Lupini, il giornalista Rai Bruno Gambacorta, il “food guru” Filippo Polidori e la chef stellata Ludovica Rubbini. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato scorso a 2732 metri di quota, nella cornice del Lagazuoi Expo Dolomiti, sopra Cortina d'Ampezzo (Bl), dove è stata inaugurata anche una mostra permanente dedicata ai progetti vincitori e finalisti, visitabile fino a marzo 2026.

Refill & Taste ha convinto la giuria per la sua capacità di unire valorizzazione del territorio e attenzione all'ambiente, mappando circa 120 fonti di acqua potabile nelle valli dolomitiche e integrandole nell'app internazionale Refill, così da incoraggiare l'uso delle borracce e ridurre la plastica monouso. Il progetto ha inoltre prodotto 800 borracce in Pla brandizzate “I Love Trentino”, distribuite agli esercizi aderenti all'iniziativa Cheesenic, che offre picnic a km zero con formaggi e prodotti tipici locali. Un'iniziativa concreta, ben strutturata, che coniuga gusto e sostenibilità e che rappresenta un esempio replicabile anche in altri territori.

Lagazuoi Winning Ideas: gli altri due finalisti enogastronomici

Accanto a Refill & Taste, a contendersi il primo posto nella categoria enogastronomia c'erano altri due progetti che hanno dimostrato come l'identità culinaria delle terre alte possa prendere forme molto diverse, ma ugualmente significative. Il primo è Is Femminas, ristorante sardo tutto al femminile che nasce dalla visione di Maria Carta, imprenditrice agricola originaria di Seulo, uno dei borghi più longevi del mondo, situato a 797 metri di altitudine. Lì ha creato un'azienda agricola e un ristorante attenti alla qualità assoluta delle materie prime, alla riscoperta della cucina montana sarda e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Ma il progetto ha fatto un passo ulteriore, portando quella stessa autenticità anche nel cuore di Cagliari, praticamente sul mare, con un secondo ristorante che offre la stessa esperienza, a chilometro davvero zero, raccontando così la montagna anche dove non te l'aspetti.

L'altro finalista è l'azienda apistica di Christian Forte, apicoltore di Cibiana di Cadore (Belluno), che a 1440 metri di quota pratica un'apicoltura nomade e biologica basata sulla selezione di api regine carniche, una razza resistente e perfettamente adattata all'ambiente montano. Il suo approccio, fondato sul rispetto della natura e sulla mobilità degli alveari da febbraio a settembre alla ricerca dei migliori fiori alpini, consente la produzione di mieli unifloreali pregiati e contribuisce attivamente alla tutela dell'ecosistema. Un modello virtuoso che integra saperi antichi e tecniche moderne e che racconta una montagna viva, produttiva e sostenibile.

Lagazuoi Winning Ideas: gli altri due progetti vincitori

Insieme a "Refill & Taste", ricordiamo, sono stati premiati altri due progetti, selezionati da tre giurie diverse composte da giornalisti ed esperti e coordinate dall'ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti, Stefano Illing. A dimostrazione di come la montagna possa diventare incubatore di idee originali e soluzioni innovative che, partendo dalle “terre alte”, trovano poi applicazione e diffusione anche altrove. Nella categoria "Attrezzatura e abbigliamento da montagna" ha vinto "Re-Sport", spin off dell'Università di Bologna che propone un modello di economia circolare realizzando scarponi e scarpe da trekking con materiali di scarto, provenienti da attrezzature giunte a fine vita e destinate alla discarica. Un progetto che sposta l'attenzione dalla sola produzione all'intero ciclo di vita degli oggetti, suggerendo un nuovo modo di pensare la sostenibilità in ambito sportivo.

I tre vincitori di Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2025

Per la categoria "Servizi digitali e app per il turismo montano", il premio è andato ad "Appennini for all", start-up di Cese di Avezzano (Aq), guidata da Mirko Cipollone, che rende la montagna accessibile anche alle persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive. Il progetto nasce dalla constatazione di una forte carenza informativa e di offerta in merito al turismo verde inclusivo, sia a livello locale che nazionale, e si propone di colmare questa lacuna attraverso attività e percorsi pensati per tutti.

Lagazuoi Winning Ideas: le menzioni speciali

Oltre ai tre vincitori, sono state assegnate anche alcune menzioni speciali. La prima a Massimiliano Ossini, volto noto della televisione, autore di programmi come Linea Bianca e Kalipè, per «essere un divulgatore appassionato della montagna, protagonista di libri e documentari, e per aver inaugurato a dicembre scorso la mostra "Raccontare il K2. 1954 - 2024" proprio al Lagazuoi Expo Dolomiti». Una menzione è andata anche a Germana Cabrelle e Davide Pomponio, autori della canzone La funivia, un brano che accompagna, con un «saliscendi di note», l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali 2026 e celebra le bellezze paesaggistiche delle montagne. Il pezzo include anche un cameo di Paolo Zanarella, “Il pianista fuori posto”.

Infine, riconoscimento anche per Michele Budelli, socio e amministratore delegato di Fandango Club, ideatore insieme a Fisi, Anef e altri attori del settore del grande evento Apreski Milano Mountain Show, in programma dal 16 al 19 ottobre. Un format che vuole riportare la montagna al centro del dibattito pubblico e dell'immaginario collettivo, come ha spiegato Budelli stesso: «Stiamo dando vita a un bel movimento di cordata che nasce in primis dalla passione dei promotori, ma anche dalla consapevolezza che il business è necessario perché la montagna viva e sia popolata: dunque parleremo di turismo, di attività produttive, di sport, di attrezzi, di libri, di comunicazione, di nuove tecnologie che consentono di essere costantemente interconnessi, di grandi eventi, di moda, di cucina, di ambiente, modi di vivere e di tanto altro. E soprattutto saranno i protagonisti a parlarne fra di loro e davanti al grande pubblico degli appassionati e dei fruitori della montagna».