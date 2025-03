Trump e i dazi: l'industria del falso made in Italy rischia di esplodere

L'imposizione di nuovi dazi sul cibo italiano negli Stati Uniti potrebbe trasformarsi in una manna dal cielo per l'industria del falso made in Italy, un mercato già fiorente che da anni sottrae valore ai produttori tricolori. A lanciare l'allarme è Coldiretti, che sottolinea come l'annuncio di Donald Trump sui nuovi dazi, previsti dal 2 aprile, possa mettere a rischio i 7,8 miliardi di euro di export agroalimentare italiano negli Usa. Una cifra record, che rischia di essere erosa da un ulteriore incremento della produzione di imitazioni, spesso vendute come autentici prodotti italiani ma realizzate con ingredienti e metodologie ben lontane dalla tradizione gastronomica del Bel Paese.

Un business miliardario: i falsi prodotti italiani negli Usa

Il fenomeno dell'italian sounding negli Stati Uniti, ricordiamo, è una realtà consolidata, con un giro d'affari che ha superato i 40 miliardi di euro. Il 90% dei formaggi di tipo italiano venduti sul suolo americano, infatti, non arriva dall'Italia ma da stati come Wisconsin, California e New York, dove si producono Parmesan, Asiago, Gorgonzola e persino Romano, senza però utilizzare latte di pecora. La lista è lunga e comprende anche olio d'oliva, salumi, sughi e passate di pomodoro, tutti prodotti che giocano sull'appeal del marchio “italiano” ma senza alcun legame con le vere eccellenze del nostro Paese.

Dazi Usa: il falso made in Italy pronto a invadere il mercato

Con un dazio del 25%, i prezzi dei prodotti originali salirebbero sensibilmente, spingendo molti consumatori americani verso alternative più economiche, alimentando così un sistema già in forte espansione. La Coldiretti avverte che questa situazione potrebbe aggravare la perdita di quote di mercato, già sperimentata in passato con l'introduzione di dazi nel 2019, durante la prima presidenza Trump. Secondo i dati Istat analizzati dall'associazione, nel 2020 le esportazioni italiane di frutta verso gli Usa erano calate del 15%, carni e prodotti ittici lavorati avevano registrato un crollo del 28%, mentre formaggi e confetture avevano subito una flessione del 19%. Anche il vino, nonostante inizialmente escluso dai provvedimenti, aveva perso il 6% di quota sul mercato statunitense.

Un impatto economico pesante per i produttori italiani

E secondo Coldiretti, le nuove tariffe potrebbero tradursi in un costo aggiuntivo di due miliardi di euro per i consumatori americani, con ripercussioni dirette sulle singole filiere italiane: 500 milioni di euro in meno solo per il vino, circa 240 milioni per l'olio d'oliva, 170 milioni per la pasta e 120 milioni per i formaggi. Una mazzata che, in poche parole, potrebbe compromettere il primato italiano in diversi settori agroalimentari e lasciare ulteriore spazio ai prodotti di imitazione. Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, sottolinea come la questione vada affrontata su un piano più ampio, includendo anche il tema dell'importazione di servizi dal mercato statunitense.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini

Secondo Prandini, «nel trattare la questione dazi si continua a ragionare solo dell'economia reale, cioè quel che si produce, ma nessuno tiene in considerazione il tema dell'importazione dei servizi che in questo caso vengono erogati dal mercato statunitense. Mettere insieme questi due aspetti diventa la vera trattativa che l'Europa dovrebbe attuare in una visione comune per evitare che ci siano forme di penalizzazione economica che non gioverebbero né al mercato europeo né a quello americano».

Il rischio di una nuova ondata di falsi italiani

Insomma, la storia insegna che quando i prodotti autentici diventano meno accessibili, le imitazioni prosperano. Se gli americani dovessero trovare il Parmigiano Reggiano a prezzi troppo alti, difficilmente rinuncerebbero al formaggio grattugiato sui loro piatti di pasta. E così, al posto di un prodotto Dop con disciplinare rigido e materia prima certificata, si accontenterebbero di un Parmesan qualunque, magari prodotto in Wisconsin con latte pastorizzato e additivi. Lo stesso vale per il prosciutto, la mozzarella e persino per l'olio extravergine, spesso spacciato per italiano anche quando arriva da blend di oli di origine incerta.