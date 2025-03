All'Antico Vinaio di Tommaso Mazzanti apre anche a Beverly Hills

All'Antico Vinaio continua a crescere negli Stati Uniti e ora approda anche nel cuore di Beverly Hills. Il noto marchio di schiacciate, nato a Firenze e ormai affermato a livello internazionale, ha infatti inaugurato una nuova sede al 419 di North Beverly Drive, ampliando così la sua presenza a Los Angeles, dove è già attivo con i locali di Venice e Koreatown. Un'apertura che rappresenta un ulteriore passo nel processo di espansione del brand, che negli ultimi anni ha conquistato il mercato americano con un modello di successo basato sulla qualità e l'autenticità della tradizione gastronomica italiana.

All'Antico Vinaio apre a Beverly Hills: la catena fiorentina accelera l'espansione negli Usa

«Aprire a Beverly Hills è un sogno che si realizza» ha dichiarato Tommaso Mazzanti, fondatore e proprietario dell'azienda. Portare i sapori di Firenze e dell'Italia a Los Angeles, preparando ogni giorno le nostre schiacciate con ingredienti freschi, è ciò che ci rende unici. Non vediamo l'ora di accogliere i clienti in questo nuovo spazio». Il menu della nuova sede include i classici più amati, come La Schiacciata Del Boss e La Toscana, affiancati da una proposta esclusiva dedicata alla città: una variante speciale con crema di parmigiano reggiano, culatello e crema di tartufo, pensata per il pubblico di Beverly Hills.

All'Antico Vinaio: le prossime aperture negli Usa e i numeri

Negli Usa, ricordiamo, All'Antico Vinaio ha trovato una solida base di sviluppo grazie alla collaborazione con la famiglia Bastianich, che ha contribuito alla sua rapida diffusione. Oltre alla forte presenza a New York con sette locali e a Las Vegas con uno, sono già in programma ulteriori aperture: una nuova sede a Manhattan, due a Nashville, altre due a Los Angeles e la prima a Miami. Il piano di crescita prevede almeno cinque nuove inaugurazioni nel corso del 2025, con l'obiettivo di espandersi in città dove il marchio non è ancora presente.

Tommaso Mazzanti, fondatore e proprietario de All'Antico Vinaio

Insomma, i numeri raccontano un percorso in continua ascesa: attualmente All'Antico Vinaio Usa conta circa 200 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di 20 milioni di dollari. Per il 2025, le previsioni parlano di una crescita fino a 35 milioni, segnale di una domanda sempre più alta e di un modello di business che continua a funzionare con successo.