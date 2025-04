Chiude l'Is Morus Relais, teatro di Temptation Island nel sud della Sardegna

Ha chiuso i battenti l'Is Morus Relais, storico resort che ha ospitato il programma Temptation Island dal 2015. La produzione Fascino PGT è ora alla ricerca di una nuova location per la prossima edizione del reality, un cambiamento che potrebbe influenzare anche le dinamiche del format.

L’Is Morus Relais, resort che ha ospitato il programma Temptation Island, ha chiuso

Temptation Island, addio a Is Morus Relais

Is Morus Relais, situato a Santa Margherita di Pula, nel sud della Sardegna, è stato per anni il fulcro delle vicende sentimentali raccontate nel reality. Costruito negli anni '70 e immerso in un contesto naturale di grande fascino, il resort è stato la cornice di numerose stagioni di Temptation Island, diventando un'icona per i telespettatori. La recente vendita della struttura ha reso necessario un cambiamento, obbligando la produzione a valutare nuove opzioni.

Temptation Island, quale resort per il futuro?

Attualmente, la casa di produzione Fascino PGT sta valutando diverse location in tutta Italia. L'obiettivo è trovare una struttura in grado di garantire la stessa atmosfera esclusiva e il contesto naturalistico che hanno caratterizzato le passate edizioni. Le ipotesi spaziano tra nuove destinazioni costiere e l'eventuale permanenza in Sardegna, regione che ha contribuito a rendere Temptation Island un appuntamento fisso dell'estate televisiva.

L'Is Morus Relais è stato costruito negli anni ’70 ed è immerso in un contesto naturale di grande fascino

Mediaset ha già avviato la messa in onda del primo promo della nuova stagione, confermando l'apertura dei casting. Tuttavia, la scelta della location resta ancora un'incognita. Vanity Fair ha evidenziato che le proposte non mancano e ci si chiede se il programma resterà sull'Isola o si sposterà sulla terraferma.

Oltre all'aspetto logistico, la ricerca di una nuova location potrebbe influenzare anche la struttura del programma. L'ambientazione, infatti, gioca un ruolo chiave nel format, contribuendo a creare l'atmosfera che caratterizza le dinamiche tra le coppie. Un'eventuale variazione potrebbe introdurre elementi inediti, influenzando il racconto televisivo e la percezione del pubblico.