Discoteche, nuovo accordo sui diritti d'autore: tariffe differenziate e sconti

Il Silb-Fipe, l’Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha annunciato la conclusione di un accordo per la gestione dei diritti d’autore con Soundreef, che subentra a Lea(Liberi Editori e Autori) nella raccolta dei diritti relativi all’utilizzo di repertori musicali tutelati.

Accordo Silb-Soundreef, cosa prevede l’accordo

L’accordo, valido retroattivamente dal 1° gennaio 2025 e in vigore dall’8 aprile 2025, è il risultato di un lavoro di negoziazione svolto dal Silb-Fipe nei mesi precedenti, con l’obiettivo di offrire condizioni più favorevoli e tutele concrete alle imprese del settore, in un contesto caratterizzato da cambiamenti normativi e operativi nella gestione dei diritti musicali.

L'accordo è valido retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025

L’accordo prevede un sistema tariffario modulare, adattabile alle diverse caratteristiche e dimensioni aziendali. Inoltre, le imprese associate beneficeranno di uno sconto del 10% rispetto al tariffario pubblico e di una riduzione del 50% sulle maggiorazioni per eventi svolti nel periodo gennaio-aprile 2025 senza regolare permesso, se l’impresa aderisce all’accordo nei tempi stabiliti.

Accordo Silb-Soundreef, un passo avanti

Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe, ha commentato che l’accordo rappresenta un passo avanti importante per il settore dell’intrattenimento: «Questa intesa rappresenta un passo avanti significativo per tutto il settore dell’intrattenimento. Abbiamo lavorato con Soundreef affinché le imprese potessero beneficiare di una gestione più chiara, efficiente e sostenibile del diritto d’autore. L’accordo risponde concretamente alle esigenze di flessibilità, certezza dei costi e tutela giuridica per i nostri associati, in un momento in cui il comparto ha bisogno di strumenti semplici e affidabili per operare con serenità».

I dettagli operativi sono disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione. Pasca ha inoltre sottolineato: «Questa è una risposta concreta al cambiamento in atto. Il passaggio da Lea Soundreef nella gestione diretta dei diritti d’autore ha generato nei mesi scorsi un comprensibile clima di incertezza tra gli operatori del settore. Grazie a questo accordo, Silb-Fipe fornisce una risposta chiara, strutturata e vantaggiosa per tutte le imprese dell’intrattenimento associate, riaffermando il proprio ruolo di interlocutore autorevole e propositivo a tutela del comparto».