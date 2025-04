Alajmo, un menu speciale per i 250 anni del Gran Caffè Quadri

La Famiglia Alajmo celebra il 250° anniversario del Gran Caffè Quadri, fondato da Giorgio Quadri il 28 maggio 1775 sotto le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco. Un traguardo importante per uno dei caffè storici più noti di Venezia, oggi gestito dalla terza generazione della famiglia Alajmo.

Il Gran Caffè Quadri compie 250 anni

Un caffè per celebrare il caffè

Per onorare l'anniversario, è stato ideato un menu dedicato al caffè, protagonista del locale fin dalla sua origine. Il Laboratorio di Torrefazione Giamaica Caffè di Verona, partner storico del gruppo Alajmo, ha sviluppato una miscela esclusiva ottenuta da una varietà integrale di Arabica proveniente da un’area non classificata dell’Arcipelago Indonesiano. Il risultato è una tazza con note di cioccolato e corpo marcato, accompagnata da una crema densa e persistente.

Per onorare l'anniversario, è stato ideato un menu dedicato al caffè

Il Caffè Speciale 250 anni sarà servito non solo in tazza, ma anche come ingrediente in cocktail, cicchetti e piatti del bistrot Quadrino, in un percorso gastronomico che ne valorizza la versatilità. Come omaggio alla città, è stata realizzata una tazzina in porcellana firmata dalla storica Manifattura Geminiano Cozzi. Il decoro riprende i motivi architettonici di Palazzo Ducale, in continuità con l'identità veneziana del locale.

Le origini del Gran Caffè Quadri

La storia inizia nel 1638, con l'apertura di un’osteria chiamata “Il Rimedio”, famosa per la vendita di vino Malvasia. Nel 1775, Giorgio Quadri e la moglie Naxina, originari di Corfù, acquistano il locale e lo trasformano in un caffè, specializzato nella vendita della “acqua negra bollente”, il caffè alla turca.

Dal 2011, il Gran Caffè Quadri è gestito dalla Famiglia Alajmo

Nel 1830, il locale passa ai fratelli Vaerini, che ne ristrutturano gli interni e creano il ristorante al piano superiore, nelle stanze che un tempo ospitavano i procuratori della Serenissima. La Famiglia Alajmo prevede di celebrarne il 200° anniversario nel 2030.

Il restauro e la nuova gestione Alajmo

Dal 2011, il Gran Caffè Quadri è gestito dalla Famiglia Alajmo, che nel 2018 ha completato un importante restauro a cura di Philippe Starck e dell’architetto Marino Folin. L'intervento ha coinvolto numerosi artigiani veneziani e si è svolto sotto la supervisione della Soprintendenza. Tra gli elementi restaurati: l’insegna in ottone della Fonderia Valese, i tessuti della Tessitura Bevilacqua, gli specchi dei fratelli Barbini e un lampadario Rezzonico rivisitato da Aristide Najean.

Le tre anime del Quadri

Oggi, il complesso ospita tre realtà: