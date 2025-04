Lo vedi, lo vuoi, lo compri: TikTok ha rivoluzionato il marketing del gusto

Negli ultimi anni, TikTok è emerso come una piattaforma influente nel plasmare le tendenze alimentari globali. La sua capacità di raggiungere un vasto pubblico, anche oltre i propri follower, ha reso possibile la viralizzazione di ricette, prodotti e locali in tempi record. Questo fenomeno ha implicazioni significative per l'industria della ristorazione e il settore horeca, offrendo opportunità uniche per il marketing e l'engagement dei clienti.

Anche i video di creatori con pochi seguaci possono diventare virali in pochi minuti se catturano l'attenzione del pubblico

TikTok si distingue per il suo algoritmo che promuove contenuti in base agli interessi degli utenti piuttosto che al numero di follower. Questo significa che anche i video di creatori con pochi seguaci possono diventare virali in pochi minuti se catturano l'attenzione del pubblico. Nel contesto alimentare, ciò ha portato alla diffusione globale di ricette, prodotti e nuovi trend attraverso video brevi e accattivanti.

Esempi di tendenze alimentari nate su TikTok

un pane leggero e soffice, realizzato con pochi ingredienti, che ha conquistato gli utenti per la sua consistenza unica e l'aspetto simile a una nuvola Pasta Feta al Forno: una ricetta che combina feta, pomodorini e pasta, diventata popolare per la sua semplicità e il gusto ricco

una tecnica innovativa per piegare la tortilla in quattro parti con ingredienti diversi, diventata virale per la sua praticità e versatilità Baked Oats: un mix tra porridge e torta, che ha affascinato gli utenti per la sua versatilità e la possibilità di personalizzarlo con ingredienti diversi

una versione alternativa ai taglieri di formaggi, dove il burro viene spalmato su un piatto e arricchito con condimenti come miele, erbe e frutta secca Dalgona Coffee: il “cappuccino sottosopra” coreano diventato virale grazie alla sua preparazione semplice e all'aspetto estetico accattivante

TikTok offre una vetrina dove le nuove idee possono essere testate e diffuse rapidamente

La capacità di TikTok di creare tendenze ha trasformato il modo in cui i ristoranti e i negozi alimentari approcciano il marketing. La piattaforma offre una vetrina dove le nuove idee possono essere testate e, se accolte positivamente, diffuse rapidamente a un pubblico globale.

Strategie di marketing efficaci su TikTok

Collaborazione con influencer: coinvolgere creator popolari per promuovere piatti o prodotti può amplificare la visibilità e attrarre nuovi clienti Creazione di contenuti originali: video che mostrano dietro le quinte, preparazioni uniche o storie legate al cibo possono aumentare l'engagement e la fidelizzazione Utilizzo di hashtag di tendenza: partecipare a challenge o utilizzare hashtag popolari può aumentare la probabilità che i contenuti vengano scoperti da un pubblico più ampio Utilizzo di trend: utilizzare nei propri video audio o musica di tendenza rende il tuo video automaticamente visibile a più persone

Implicazioni per ristoranti e negozi

L'adozione di TikTok come strumento di marketing può avere diverse conseguenze positive per gli operatori del settore food:

La viralità dei contenuti può attirare l'attenzione su piatti specifici o sull'intero locale, portando a un incremento delle visite Fidelizzazione della clientela: Interagire con gli utenti attraverso commenti e risposte ai video crea una comunità attorno al brand, aumentando la fidelizzazione

Interagire con gli utenti attraverso commenti e risposte ai video crea una comunità attorno al brand, aumentando la fidelizzazione Adattamento alle tendenze: Monitorare le tendenze emergenti su TikTok permette di aggiornare l'offerta in modo tempestivo, mantenendo il menu rilevante e attraente

TikTok si è affermato come un potente strumento nel definire e diffondere tendenze nel settore alimentare

TikTok si è affermato come un potente strumento nel definire e diffondere tendenze nel settore alimentare. Per ristoranti e negozi, comprendere e sfruttare le dinamiche della piattaforma può tradursi in vantaggi competitivi significativi, dalla maggiore visibilità all'engagement diretto con una base di clienti in continua crescita.

Top 5 viral food trend

i lamponi ricoperti di cioccolato che hanno conquistato il pubblico social e ora introvabili Little Moons Mochi: i mochi giapponesi in versione gelato che hanno visto un boom di vendite dopo la viralità su TikTok

una salsa artigianale dal colore rosa acceso, che ha attirato l’attenzione per la sua estetica insolita e la controversia sulla sua composizione Gigi Hadid Spicy Vodka Pasta: la pasta alla vodka esiste dagli anni 80 ma la versione postata dalla supermodella Gigi Hadid ha fatto esplodere il trend, tanto che i ristoranti hanno ricominciato a proporla nei loro menu

la pasta alla vodka esiste dagli anni 80 ma la versione postata dalla supermodella Gigi Hadid ha fatto esplodere il trend, tanto che i ristoranti hanno ricominciato a proporla nei loro menu Cioccolato di Dubai: latte di cammella, oro commestibile e pistacchio per il cioccolato più virale e lussuoso del web

Parola del mese: Food Haul

Un contenuto digitale, solitamente un video o una serie di foto, in cui un utente condivide i propri acquisti di cibo, descrivendo i prodotti, le loro caratteristiche e, in alcuni casi, assaggiandoli o recensendoli.

