Pasqua 2025: meno sprechi, più consapevolezza a tavola degli italiani

Solo l'1,8% degli italiani ammette di buttare via gli avanzi del pranzo di Pasqua. La stragrande maggioranza li conserva, li consuma nei giorni successivi o li ricicla in nuove ricette. Carne e dolci sono le pietanze che finiscono più spesso nei contenitori del “da mangiare domani”, seguite da antipasti e primi piatti. È questa la fotografia scattata dall'Osservatorio Shopping di DoveConviene in occasione della Pasqua 2025, che racconta un'Italia ancora legata alla tradizione della tavola abbondante, ma sempre più sensibile al tema dello spreco alimentare.

L’arte del recupero: gli italiani e la nuova Pasqua antispreco

Pasqua senza sprechi: gli italiani riscoprono il valore degli avanzi

Se è vero che le feste, da sempre, sono un'occasione per esagerare in cucina, è altrettanto vero che negli ultimi anni qualcosa è cambiato. La cultura del recupero e dell'attenzione agli avanzi si sta diffondendo con decisione, complice una maggiore consapevolezza del valore del cibo e, perché no, anche dei costi della spesa sempre più alti. Secondo l'indagine, infatti, ben l'86% degli italiani dichiara di consumare gli avanzi nei giorni successivi, il 10% preferisce congelarli per pranzi o cene d'emergenza, mentre l'8% si diletta nel riutilizzarli in nuove ricette. C'è anche un 3% che sceglie di condividerli con amici o parenti. Solo l'1,8% ammette di buttarli, segno evidente di un approccio più attento e responsabile.

Quali cibi avanzano di più a Pasqua? E quanto spendono gli italiani?

Ma cosa avanza di più sulle tavole pasquali? Nessuna sorpresa: carne e dolci occupano il primo posto della classifica con il 36% delle preferenze. Colpa di porzioni troppo abbondanti e menu particolarmente ricchi, che finiscono per lasciare nei piatti qualche fetta di arrosto o una porzione di colomba in più. A seguire ci sono gli antipasti, indicati dal 27% degli intervistati, e i primi piatti (11%), spesso penalizzati dall'accumulo di portate e dall'appetito che va a scemare dopo i primi brindisi.

Pasqua: solo l’1,8% degli italiani butta gli avanzi nel cestino

E a proposito di spesa, quanto si è disposti a mettere mano al portafoglio per il pranzo di Pasqua? Quasi un italiano su due (48%) dichiara di avere un budget compreso tra i 50 e i 100 euro, mentre il 30% prevede di spendere tra i 100 e i 200 euro. A far lievitare il conto è soprattutto l'uovo di cioccolato, considerato troppo caro dal 56% dei consumatori. Eppure, nonostante il prezzo, resta un elemento irrinunciabile della tradizione: solo il 17% sarebbe disposto a farne a meno.

Il menu degli italiani (che preferiscono restare a casa) a Pasqua

Tradizione che, anche quest'anno, passa in larga parte tra le mura di casa. L'81% degli italiani trascorrerà la Pasqua a tavola con la famiglia, l'8% sceglierà il ristorante, mentre solo il 4% festeggerà con gli amici e il 3% approfitterà dell'occasione per partire per un viaggio di coppia o in gruppo. Quanto al menu, nessun dubbio su quali siano i protagonisti assoluti: l'agnello o il capretto arrosto la fanno da padrone (55%), seguiti dalla pasta fresca - preferibilmente fatta in casa - scelta dal 30% degli intervistati.

A completare la tavola pasquale ci sono le uova sode decorate (18%) e la torta pasqualina (14%), che rimangono comunque presenti, anche se in misura minore. Infine, il dolce. Se l'uovo di cioccolato divide per il suo prezzo, la colomba conquista tutti con la sua semplicità: è lei la regina dei dessert pasquali, indicata dal 39% degli italiani come dolce preferito. La seguono la pastiera napoletana (27%) e, appunto, le uova di cioccolato (26%), che nonostante tutto rimangono una certezza della tradizione. Anche a costo di avanzarne qualcuna da riciclare nei giorni successivi.