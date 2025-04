In Alto Adige apre Le Meridiane, il nuovo cocktail bar di Castel Hörtenberg

Castel Hörtenberg, elegante struttura ricettiva incastonata tra le colline di Bolzano, è pronto a inaugurare il suo nuovo cocktail bar: Le Meridiane. L'appuntamento è fissato per il 24 aprile e vedrà come ospite d'eccezione Oscar Quagliarini, bartender romano tra i più riconosciuti a livello internazionale.

Castel Hörtenberg inaugura Le Meridiane, il bar dove il tempo si beve

Il nuovo locale nasce all'interno di una dimora storica risalente al XIII secolo, trasformata oggi in un raffinato hotel. Qui prende vita un progetto che mette al centro non solo la qualità della mixology, ma anche un'idea più profonda e concettuale legata al tempo. Il concept de Le Meridiane, infatti, si sviluppa attorno al legame tra la percezione del tempo, gli stati d'animo e la memoria episodica. Le due antiche meridiane scolpite all'interno del castello diventano così simbolo e ispirazione per uno spazio pensato per rallentare, soffermarsi, e vivere l'attimo. Non si tratta solo di bere un buon cocktail, ma di farlo in un luogo che invita a ricalibrare i propri ritmi.

Le Meridiane, la drink list firmata da Oscar Quagliarini

A rafforzare l'identità del bar e a dare il via a questa nuova avventura sarà Oscar Quagliarini, professionista attivo dal 1997 e con un curriculum che parla da sé. Ha messo le mani su banconi importanti in tutta Italia - dal Juleps New York Bar al Pravda Vodka Bar, dal Lacerba al Park Hyatt Hotel - ma anche all'estero, tra Spagna, Francia, Africa occidentale e Messico. La sua cifra stilistica è chiara: trasformare ogni drink in un'esperienza sensoriale a tutto tondo, unendo olfatto e gusto in composizioni studiate nei minimi dettagli.

Per Le Meridiane ha creato una drink list esclusiva, che ne riflette appieno la filosofia. Tra i cocktail proposti ci sono il Green Cooler, che valorizza la mela tipica del territorio con un tocco speziato; l'Alchemist, che gioca con i sensi e con il colore grazie all'Illusionist, un gin che cambia tonalità al contatto con la tonica; e il Bitter Sweet, un analcolico fresco ed equilibrato che combina il carattere del Bitter con la vivacità del pompelmo e la leggerezza dell'acqua tonica. A completare l'offerta non mancano i grandi classici, rivisitati con uno stile contemporaneo, pensato per un pubblico che cerca esperienze nuove ma con radici solide.

Oscar Quagliarini, autore della drink list di Le Meridiane a Bolzano

Insomma, con questo nuovo progetto, Castel Hörtenberg non apre semplicemente un bar, ma un rifugio dove la storia incontra la mixology e il tempo si misura in cocktail. Le Meridiane vuole essere uno spazio dinamico ma intimo, in cui ogni dettaglio - dalla luce naturale ai profumi dei drink - contribuisce a costruire un'atmosfera in cui è facile lasciarsi andare. Un piccolo mondo a parte dove il tempo, almeno per un momento, sembra davvero fermarsi.