Trattoria Pomposa al Re Gras: 10 anni di cucina modenese autentica

La Trattoria Pomposa al Re Gras ha spento dieci candeline. Il locale aperto nel 2015 dallo chef Luca Marchini, nel cuore di Modena, festeggia il suo primo decennio di attività confermandosi un punto di riferimento per chi cerca la cucina della tradizione modenese, quella vera, fatta di tortellini tirati a mano, ragù, arrosti cotti nel forno a legna e ingredienti locali. Una trattoria che in dieci anni ha mantenuto la stessa filosofia: restare fedele al territorio, alla sua storia gastronomica e a un'idea di accoglienza semplice e genuina.

Trattoria Pomposa al Re Gras: una decade di eccellenza culinaria modenese

Marchini, già patron del ristorante L'Erba del Re, ha voluto sin dall'inizio che la trattoria avesse un'anima distinta, popolare nel senso migliore del termine, capace di unire la bontà dei piatti “di una volta” con l'attenzione alla qualità dei prodotti. Lontano dalle forzature stilistiche e dalle mode passeggere, Pomposa al Re Gras si è costruita una reputazione solida proprio grazie alla coerenza del suo messaggio gastronomico: un menu che racconta Modena senza deviazioni, a partire dalla pasta fatta a mano alla spianatoia fino ai vini esclusivamente emiliano-romagnoli. «Riuscire a mantenere nel corso degli anni questa idea di un luogo per tutti, dove potersi sentire come a casa, ritrovando quelle sensazioni provate gustando i piatti di famiglia, le ricette della nonna o della mamma, ecco questo per me è sempre stato primario» spiega lo chef.

Gli interni di Trattoria Pomposa al Re Gras a Modena

«Come primario è stato, ed è tutt'ora, essere riuscito a costruire un forte rapporto con Modena, un richiamo al suo territorio, alle eccellenze che la contraddistinguono, diventando fulcro e punto di incontro proprio tra chi produce e chi riceve questo racconto - aggiunge Marchini. Ciò che facciamo è omaggiare la cucina tradizionale, il passato, la sua storicità, ovviamente con qualche accorgimento per quanto riguarda la maggiore leggerezza, digeribilità e qualità della materia prima. Di fatto, per il menu della Trattoria, non mi sono mai spostato da qui, e neppure dall'Emilia Romagna per i vini, anche a costo che il risultato potesse far pensare a una estrema semplicità. E questi 10 anni sono per me, per il mio prezioso team, una importante tappa del viaggio che stiamo percorrendo insieme e con la città».

Trattoria Pomposa al Re Gras : le idee e la filosofia di chef Luca Marchini

Proprio l'idea di “viaggio” - che per Marchini è anche un percorso culturale condiviso - si riflette nell'ambiente della trattoria: uno stile rétro ispirato alle osterie degli anni Sessanta, che rimanda immediatamente a un'epoca in cui convivialità e semplicità erano al centro del mangiare fuori casa. Qui ogni piatto è pensato per riportare chi lo assaggia a sapori familiari, rassicuranti, fatti di gesti tramandati e tecniche che non cercano scorciatoie. Il cliente, mentre è seduto al tavolo, può osservare in diretta il lavoro delle sfogline sulla spianatoia: una scena che oggi è quasi un'eccezione, ma che da Pomposa resta quotidianità.

Trattoria Pomposa al Re Gras: lo chef Luca Marchini

Anche il nome racconta molto: Piazza Pomposa è la collocazione geografica ma anche affettiva del ristorante, mentre “Il Re Gras” è un'espressione tipica del dialetto modenese. Un modo divertente per descrivere la soddisfazione di chi ha mangiato bene, con gusto e abbondanza. Un nome che dice tutto senza bisogno di troppe spiegazioni, proprio come il menu della trattoria. Nel tempo, questo approccio ha permesso alla Trattoria Pomposa al Re Gras di diventare un luogo “democratico” nel senso più autentico del termine: accessibile, comprensibile, radicato. Una trattoria che non ha mai cercato di stupire con effetti speciali ma ha sempre puntato sulla coerenza, sulla memoria, sulla quotidianità fatta bene. E dieci anni dopo, è proprio questa la sua forza.