Starhotels investe su Forte dei Marmi: acquisito l'Hermitage Hotel & Resort

Starhotels mette a segno un nuovo colpo nel segmento luxury e annuncia l'acquisizione dell'Hermitage Hotel & Resort, elegante struttura immersa nel verde della Versilia. È il primo resort del gruppo fiorentino, che entrerà ufficialmente a far parte del portfolio "Collezione" al termine della stagione estiva 2025.

Starhotels acquisisce l'Hermitage Hotel & Resort a Forte dei Marmi

Con questa mossa, Starhotels consolida la propria strategia di crescita nel comparto dell'ospitalità di alta gamma. L'Hermitage Hotel & Resort, infatti, è un elegante family eco-resort circondato da un parco di oltre un ettaro, a pochi minuti dal mare e con vista sulle Alpi Apuane. Nato negli anni '70 e rinnovato dall'architetto Vittorio Maschietto, oggi si presenta come un'oasi raffinata e sostenibile, con 59 camere e suite, un bar e ristorante, una grande piscina immersa nel parco e un orto che serve direttamente la cucina. Tutto pensato per offrire un'accoglienza rilassata ma curata nei dettagli, in una delle località più iconiche del turismo italiano.

Fabri (Starhotels): «Posso dire di aver acquisito la più bella struttura di Forte dei Marmi»

Il passaggio sotto il cappello di Starhotels Collezione, come detto, sarà ufficiale al termine della stagione estiva 2025, e rappresenta un'espansione significativa nel comparto resort, finora assente dal portfolio del gruppo. Un segnale chiaro della volontà dell'azienda di presidiare nuove fasce del mercato, restando però ancorata a una visione coerente e ben definita dell'ospitalità made in Italy. Forte dei Marmi, da sempre meta di un turismo selezionato e simbolo del lifestyle italiano, si inserisce così nel disegno strategico del brand.

Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels

A spiegare la portata dell'operazione è direttamente Elisabetta Fabri, presidente e ad del gruppo: «Se c'è un luogo in Italia che rappresenta la quintessenza del lifestyle italiano, questo è senza dubbio Forte dei Marmi. È significativo che questa espansione avvenga proprio in Toscana dove, esattamente 45 anni fa, è iniziata la nostra storia. Siamo orgogliosi di aver chiuso questo accordo con la famiglia Maschietto, con cui condividiamo i valori di impresa familiare nel mondo dell'ospitalità. Sento di poter affermare di aver acquisito la più bella struttura di Forte dei Marmi: un albergo storico che si posizionerà come il primo Family Resort esclusivo di Forte dei Marmi, ricco di attività e servizi mirati alla clientela individuale e delle famiglie. L'albergo si doterà di una spa completa e rimarrà aperto anche in primavera e autunno».

I progetti di Starhotels per l'Hermitage Hotel & Resort

L'intenzione, spiega il gruppo, è quella di mantenere intatta l'identità dell'Hermitage, valorizzandola attraverso l'esperienza gestionale e gli standard qualitativi di Starhotels Collezione. Sono già previsti investimenti mirati per arricchire l'offerta e migliorare ulteriormente l'esperienza degli ospiti, con nuovi servizi, scelte sostenibili e un'impostazione lifestyle più definita, sempre in armonia con il contesto naturale che circonda la struttura.

L'operazione si inserisce in un biennio particolarmente dinamico per Starhotels. Nel settembre 2024 è stata completata la riapertura dell'Hotel d'Inghilterra a Roma, storico cinque stelle a due passi da via Condotti. A seguire, l'estate 2025 vedrà l'inaugurazione dell'Hotel Gabrielli Venezia - Starhotels Collezione e il lancio dei Teatro Luxury Apartments Firenze, una proposta residenziale di lusso nel cuore del capoluogo toscano. Un insieme di aperture e acquisizioni che confermano il momento di fermento del gruppo e la volontà di estendere la propria presenza nelle principali destinazioni italiane, abbracciando le diverse anime dell'ospitalità di fascia alta.