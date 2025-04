Ultimi giorni di sci nel comprensorio Pontedilegno-Tonale: chiusura il 4 maggio

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale si avvia verso la conclusione della stagione invernale 2024-2025, offrendo agli appassionati di sci un’ulteriore finestra di attività fino a domenica 4 maggio. Gli impianti del Ghiacciaio Presena e della pista Paradiso rimarranno aperti tre giorni in più rispetto alla consueta chiusura del 1° maggio, con skipass a tariffe promozionali.

Nel comprensorio Pontedilegno-Tonale si scierà fino al 4 maggio

Pontedilegno-Tonale, la chiusure progressive delle piste

Le chiusure all’interno del comprensorio seguiranno un calendario graduale. Il weekend in arrivo sarà l’ultimo per sciare sulle piste di Ponte di Legno, Temù e su quelle Alpe Alta, Scoiattolo, Bleis e Giuliana al Passo Tonale. La pista Alpino sarà accessibile fino a giovedì 11 aprile incluso. Fino al 21 aprile resteranno operative tutte le altre piste, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, così come la cabinovia Ponte-Tonale.

Durante il fine settimana di Pasqua, da sabato 19 a lunedì 21 aprile, saranno attive - esclusivamente per i pedoni - le seggiovie Roccolo Ventura, Valbione e Corno d’Aola, per permettere l’accesso ai rifugi in quota. Dal 22 al 27 aprile, resteranno aperte le piste Valena e Valbiolo al Passo Tonale, con orario ridotto: dalle 8.30 alle 13.00. Sempre in questa finestra rimarranno disponibili anche gli impianti sul Ghiacciaio Presena e la pista Paradiso, che continueranno fino alla data di chiusura ufficiale.

Pontedilegno-Tonale, skipass promozionali dal 2 al 4 maggio

Nei giorni 2, 3 e 4 maggio, lo skipass sarà acquistabile a prezzo ridotto:

40 € il giornaliero (28 € Junior, 20 € Baby)

65 € per due giorni consecutivi (46 € Junior, 35 € Baby)

Per i possessori di skipass stagionali Pontedilegno-Tonale e Superskirama, sarà possibile accedere con una tariffa speciale di 25 € al giorno (22 € Junior, 18 € Baby), presentando il proprio stagionale 2024-2025 presso la biglietteria Paradiso. «Vogliamo offrire - dicono gli organizzatori - agli appassionati un’ulteriore opportunità per godere della montagna in primavera, con condizioni ancora favorevoli in alta quota e promozioni pensate per chiudere la stagione nel modo migliore».