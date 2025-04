Da Bottura a Massari: Meloni premia i primi otto maestri della cucina italiana

Otto grandi nomi della gastronomia italiana sono stati premiati nel chiostro di Palazzo Chigi nell'ambito dell'iniziativa “Maestri dell'arte della cucina italiana”, fortemente voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un riconoscimento che ha omaggiato figure del calibro di Massimo Bottura, Iginio Massari, Franco Pepe, Carlo Petrini, Riccardo Cotarella, Piercristiano Brazzale, Maria Francesca Di Martino e Carlotta Fabbri, ciascuno espressione di una diversa eccellenza del patrimonio agroalimentare nazionale.

«Mi piace considerare queste figure come beni culturali viventi. Il nostro compito, quello della politica, è sostenervi, proteggervi, difendervi. Siamo fieri di voi» ha detto la premier Meloni durante la cerimonia di premiazione, dove ha poi parlato anche della minaccia dei dazi: «Bisogna ricordare che il mercato statunitense è per noi fondamentale. Abbiamo registrato +17% di export nel 2024. È evidente che l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori e sarebbe un'ingiustizia anche per gli stessi americani che limiterebbe la possibilità di acquistare i nostri prodotti a chi ha la possibilità economica di farlo».

I primi otto maestri dell'arte della cucina italiana

L'evento si è svolto alla presenza di numerosi studenti degli istituti alberghieri, a sottolineare la volontà di legare il racconto dell'eccellenza alla formazione delle nuove generazioni. La cerimonia ha voluto dare visibilità non solo ai singoli premiati, ma all'intero comparto, dalla pasticceria alla gelateria, dalla pizza alla casearia, dall'olio al vino, fino alla cucina vera e propria. Un panorama ampio e rappresentativo di quel mosaico variegato che è la cultura gastronomica italiana.

A Palazzo Chigi la premiazione dei primi otto maestri dell'arte della cucina italiana

Per l'arte della pasticceria italiana è stato premiato Iginio Massari, mentre per la gelateria il riconoscimento è andato a Carlotta Fabbri. Il maestro pizzaiolo Franco Pepe ha ricevuto il premio per la sua attività nella valorizzazione della pizza campana, mentre Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, ha partecipato con un videomessaggio per ricevere il riconoscimento dedicato alla sua visione culturale del cibo. Per l'arte casearia è stato scelto Piercristiano Brazzale, ex presidente della Federazione mondiale del latte, mentre l'enologa Maria Francesca Di Martino ha ricevuto il premio per l'arte olivicola italiana.

Il premio per l'arte vitivinicola è andato a Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, che ha dedicato il riconoscimento "ai produttori italiani, ora 'soldati in trincea'", con un chiaro riferimento alle difficoltà che il comparto sta affrontando. Infine, il riconoscimento come maestro dell'arte della cucina italiana è stato assegnato a Massimo Bottura, premiato anche per il suo impegno sociale con i progetti “Tortellante”, nato per favorire l'inserimento lavorativo dei ragazzi con autismo, e “Food for Soul”, incentrato sul recupero del cibo e sul contrasto allo spreco alimentare.

Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida

I premi, ricordiamo, sono il frutto della cosiddetta “legge Massari” e sono stati realizzati dal Poligrafico dello Stato. Un dettaglio, quest'ultimo, sottolineato anche dal ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, che ha voluto ringraziare la presidente Meloni per aver sollecitato questa iniziativa riconoscendone l'alto valore culturale: «È questa la storia di un'Italia che non pretende di essere prima ma neanche seconda a nessuno. Siamo la Patria di saperi e tradizioni eppure fino ad oggi non c'era un riconoscimento per tutto questo. I dazi non ci devono far dimenticare i nostri record. Sapremo superare ogni sfida».

Stoppani (Fipe): «La cucina è una vera e propria espressione di cultura»

A margine della cerimonia, è intervenuto anche il presidente della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), Lino Enrico Stoppani, che ha voluto sottolineare il valore strategico dell'iniziativa: «L'importanza di questo premio non risiede solo nel suo valore simbolico, ma anche nel suo ruolo fondamentale nel rafforzare la presenza della cucina italiana nel mondo. La cucina italiana non è solo una questione di piatti e ingredienti, ma è una vera e propria espressione di cultura che riesce a raccontare la storia e le radici del nostro Paese. Il premio, pertanto, non solo celebra i singoli talenti, ma diventa un formidabile strumento di soft power per promuovere l'eccellenza della cucina italiana a livello internazionale, consolidando il nostro Paese come punto di riferimento gastronomico globale».