Dopo Bergamo, la pizza di Sorbillo arriva alla stazione di Roma Termini

Dopo l'apertura di poche settimane fa a Bergamo, Sorbillo arriva anche a Roma Termini. Il celebre brand di pizzerie fondato da Gino Sorbillo sbarca per la prima volta nelle stazioni italiane, inaugurando un nuovo punto vendita nella Terrazza, la food lounge della stazione capitolina. Un passo importante, frutto dell'accordo tra Ssp Frabeli e Grandi Stazioni Retail, che conferma la volontà di portare la pizza napoletana in luoghi sempre più accessibili e frequentati.

Sorbillo arriva a Roma Termini: inaugurata la nuova pizzeria in stazione

Roma Termini, Sorbillo apre la sua prima pizzeria in stazione

Il locale si inserisce in un contesto che punta a rinnovare il modo in cui le persone vivono il cibo durante i viaggi. L'obiettivo è quello di offrire ai viaggiatori, ai pendolari, ma anche ai romani in transito, un'esperienza gastronomica che non sia solo funzionale, ma anche autentica. La proposta, in linea con l'identità del brand, mette al centro la qualità delle materie prime: dalle farine da agricoltura biologica alle verdure fresche, fino alle erbe selezionate con attenzione. Ogni pizza nasce da una lavorazione che rispetta i ritmi e i gesti della tradizione, ma con uno sguardo attento all'evoluzione del gusto contemporaneo.

Un aspetto interessante del nuovo ristorante è il menu pensato come un piccolo tour dell'Italia, dove ogni pizza è dedicata a una specifica regione. Un'idea semplice ma efficace, che permette di valorizzare la varietà gastronomica del Paese restando seduti a tavola. Si viaggia così da nord a sud, tra ricette che parlano di territori, sapori e storie diverse, in un mix che si adatta bene a un luogo di passaggio come la stazione, ma che invita comunque a prendersi il tempo per gustare.

Gli interni della pizzeria di Gino Sorbillo a Roma Termini

«Siamo entusiasti di aprire questa nuova sede di Sorbillo in un luogo iconico come la Stazione di Roma Termini. Questa apertura simboleggia il nostro impegno nell'offrire esperienze culinarie autentiche e memorabili ai viaggiatori di tutto il mondo. La ricchezza della tradizione culinaria italiana, incarnata da Sorbillo, si integra perfettamente con la nostra visione» ha dichiarato Gérard D'Onofrio, amministratore delegato di Ssp Frabeli.

Una visione condivisa anche da Grandi Stazioni Retail, che da tempo lavora per trasformare le principali stazioni italiane in spazi in cui l'offerta gastronomica non sia più secondaria rispetto alla funzionalità del viaggio. «Con Sorbillo continuiamo a elevare la qualità dell'offerta gastronomica nelle stazioni, portando brand iconici e prodotti di eccellenza ai milioni di viaggiatori che ogni anno attraversano Termini. Vogliamo trasformare le nostre stazioni in veri e propri punti di riferimento per chi cerca gusto, qualità e tradizione» ha aggiunto, infine, Riccardo Fiori, head of leasing di Grandi Stazioni Retail.