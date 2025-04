Un'edizione da 70mila visitatori: tutti i numeri di Formaggio in Villa 2025

Oltre 70mila visitatori, più di 170 espositori da tutta Italia e centinaia di formaggi in degustazione: la 13esima edizione di Formaggio in Villa si è chiusa con un bilancio positivo, nonostante le condizioni meteorologiche non sempre favorevoli. La manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore caseario, ha animato il centro storico di Cittadella (Pd) trasformandolo per quattro giorni in una vera e propria capitale del formaggio d'eccellenza. E mentre si tirano le somme, l'organizzazione annuncia già le novità per l'edizione 2026, che punta ad ampliare l'area internazionale, proporre nuovi format di intrattenimento enogastronomico e avviare collaborazioni con altre regioni italiane.

Formaggio in Villa 2025: 70mila presenze, 170 espositori e oltre 100 formaggi in gara

Formaggio in Villa 2025: dalla pasta all'Asiago Dop alle birre trappiste

L'edizione 2025 ha confermato la forza attrattiva dell'evento, sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori. A fare da traino è stata, ancora una volta, la grande mostra mercato, cuore pulsante della manifestazione, che ha visto la partecipazione di espositori provenienti da ogni angolo del Paese e anche dall'estero. L'offerta è stata ampia e trasversale, spaziando dalle Dop più note fino alle rarità artigianali. In particolare, ha riscosso molto interesse l'area dedicata all'Abruzzo, con una selezione di formaggi, vini e specialità tipiche che ha saputo attirare l'attenzione di un pubblico curioso e attento.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle masterclass, appuntamenti molto apprezzati che quest'anno hanno fatto registrare il tutto esaurito fin dal primo giorno. Undici le sessioni proposte nella suggestiva Torre di Malta, con un calendario che ha spaziato dagli abbinamenti tra Asiago Dop e vini affinati in anfora, fino ai pairing più insoliti con Gin&Tonic. Ma la vera novità è stata l'apertura alle eccellenze casearie di altri Paesi: Svizzera, Belgio e Grecia hanno portato in degustazione i loro prodotti più rappresentativi, arricchendo il confronto e offrendo un'esperienza sensoriale decisamente più ampia. Non sono mancati momenti dedicati alle birre trappiste, in un'ottica sempre più trasversale e internazionale.

Cittadella ha accolto oltre 70mila appassionati del gusto

A fianco dei formaggi, protagonista assoluta è stata anche la pasta, interpretata in chiave gourmet grazie al contributo del Pastificio Bragagnolo. I piatti proposti hanno valorizzato al meglio l'Asiago Dop, dimostrando come la tradizione pastaia italiana possa dialogare con il mondo caseario attraverso ricette semplici ma d'impatto. L'iniziativa si è inserita in un programma più ampio che ha visto anche l'organizzazione di ben sette Show Lab: dimostrazioni culinarie in diretta che hanno messo in luce la versatilità dei formaggi nelle preparazioni più diverse, combinando tecnica, creatività e racconto. Il pubblico ha potuto anche partecipare attivamente alla semifinale dell'Italian Cheese Awards, degustando liberamente 105 formaggi in gara e votando le proprie preferenze. Più di 800 voti raccolti hanno determinato le nomination per le categorie in concorso, rendendo il premio ancora più partecipato e popolare.

Formaggio in Villa 2025, l'impatto sul turismo è stato straordinario

A fare il punto della situazione è stato Luca Pierobon, sindaco di Cittadella, che ha sottolineato il ruolo sempre più centrale dell'evento per la promozione turistica del territorio: «Formaggio in Villa è ormai un appuntamento irrinunciabile per il nostro territorio. Quest'anno abbiamo ulteriormente consolidato la posizione di Cittadella come capitale del formaggio d'eccellenza, attirando visitatori da ogni parte d'Italia. L'impatto sul turismo è stato straordinario, con strutture ricettive al completo e un flusso continuo di appassionati che hanno animato il nostro splendido centro storico e le mura medievali. Ma ciò che rende davvero speciale questa manifestazione è la rete di relazioni che si crea tra espositori, produttori e attività locali - un circolo virtuoso che genera economia e promuove la nostra identità territoriale».

Sulla stessa linea l'intervento conclusivo di Novella Gioga, organizzatrice dell'evento, che ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questa edizione: «Desideriamo ringraziare sentitamente la città di Cittadella e l'amministrazione comunale per l'ospitalità e il supporto, gli espositori per la qualità delle proposte, e gli sponsor per aver creduto in questo progetto. Il successo di questa edizione ci sprona a lavorare già da ora per la 14esima edizione del 2026, che promette di superare ogni aspettativa». In attesa del prossimo appuntamento, Formaggio in Villa chiude dunque i battenti con numeri importanti e un'immagine ancora più solida, confermandosi come uno degli eventi gastronomici più attesi e seguiti nel panorama italiano.