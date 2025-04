A Lipari apre il Castellaro Bistrot: in cucina lo chef Giacomo Caravello

Dal 21 aprile, la Tenuta di Castellaro ha aperto le porte del suo nuovo bistrot sull'isola di Lipari (Me), affidando la cucina a Giacomo Caravello. Un progetto che unisce la forza del territorio eoliano alla visione contemporanea di uno chef che ha fatto dell'identità siciliana il perno della propria cucina. Il Castellaro Bistrot è già realtà e si candida a diventare un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza gastronomica autentica e completa, tra vini selezionati e piatti capaci di raccontare le Eolie attraverso sapori veri e ingredienti locali.

Il nuovo Castellaro Bistrot di Lipari (Me)

Chi è Giacomo Caravello, chef del nuovo Castellaro Bistrot

A firmare la proposta culinaria del Castellaro Bistrot è Caravello, classe 1989, originario di Milazzo, con esperienze di rilievo a La Montecchia dagli Alajmo, al fianco di Martina Caruso al Signum dal 2014 al 2018 e, dal 2019, alla guida di Balìce, nella sua città natale. Una carriera costruita sulla ricerca e sull'equilibrio tra radici e innovazione, che oggi trova nuova espressione tra i filari e le colline di Lipari.

Giacomo Caravello, chef di Castellaro Bistrot

«Energia, entusiasmo, visione e territorio, sono queste le parole che riassumono alla perfezione la strada che ci ha portato ad abbracciare senza esitazione il progetto dell'apertura del nuovo Bistrot Castellaro - racconta lo chef. Il grande lavoro fatto da Massimo Lentsch in questi anni sull'Isola di Lipari - continua - ha dimostrato la lungimiranza di credere in un luogo unico al mondo, al quale sono fortemente legato per vicinanza geografica e percorso lavorativo. La nostra idea è quella di parlare di territorio, nel piatto, nell'atmosfera e nell'energia vulcanica che queste isole sanno trasmettere. Per me una sfida entusiasmante, come chef, come imprenditore e come figlio adottivo di questo arcipelago. Non vediamo l'ora di accogliervi».

Castellaro Bistrot: il menu, i vini e l'ambiente

Il menu del bistrot, aperto a pranzo con proposte degustazione e light lunch e a cena con una carta più ampia, è un vero tributo alla biodiversità dell'arcipelago. Ogni piatto ruota attorno a prodotti locali e stagionali, combinati con tecniche moderne e abbinamenti mai banali. Capperi, datterini, finocchietto selvatico, gamberi rossi e di nassa, melanzane, mandorle e cozze sono solo alcuni degli ingredienti protagonisti di una cucina che intende restituire il senso profondo dell'identità eoliana.

Il menu di Castellaro Bistrot è un vero tributo alla biodiversità dell'arcipelago

L'esperienza al Castellaro Bistrot non si esaurisce però nel piatto. Il progetto nasce in perfetta sintonia con la vocazione vitivinicola della Tenuta di Castellaro, e costruisce un dialogo serrato tra vino e cucina. In carta ci sono, oltre alle etichette prodotte sull'isola, anche quelle dell'Etna Doc firmate dallo stesso Massimo Lentsch e una selezione di referenze da alcuni tra i Vignerons francesi più rappresentativi. Ogni abbinamento è studiato per valorizzare aromi, consistenze e struttura delle portate, in un gioco di equilibri che punta a esaltare entrambi i protagonisti della tavola.

L'ambiente che accoglie i clienti completa il racconto. Il bistrot è stato progettato dallo studio Dalpiaz Giannetti Architekten di Amburgo, con la collaborazione degli architetti Michele Giannetti e Alessandro Dalpiaz, e richiama l'architettura della cantina, con colonne ispirate ai pilastri a fungo, realizzate in cassaforma di polistirolo. Proprio questi elementi sono stati trasformati in installazioni d'arte da Luigi Radici, che ha anche personalizzato le pareti della barriccaia. Una cucina a vista all'esterno e un ascensore che funziona come torre del vento completano un ambiente pensato per essere accogliente e immersivo, dove ogni dettaglio contribuisce a raccontare l'isola con coerenza e passione.