Jerry Bortolan lancia “Jerryvagando”: storie di una vita tra viaggi e sapori

Jerry Bortolan, giornalista, scrittore, regista e viaggiatore instancabile, primo classificato nella categoria "Opinion Leader" al premio Italia a Tavola 2021, ha presentato a Roma il suo ultimo lavoro, "Jerryvagando - Racconti di un fantastico mondo a colori". La presentazione si è tenuta lo scorso 9 aprile sulla terrazza del ristorante "Seen by Olivier", all'interno dell'Hotel Anantara di Piazza della Repubblica, con un parterre d'eccezione che ha accompagnato l'autore in una serata all'insegna della scoperta, del gusto e della voglia di vivere.

Il giornalista e viaggiatore Jerry Bortolan

Il libro è il racconto di una vita intera vissuta viaggiando: dagli anni '60 a oggi, Bortolan attraversa oceani e montagne, corsi d'acqua e foreste, megalopoli e piccoli centri, raccontando 27 Paesi tra i circa 120 che ha visitato nel mondo. Con il suo sguardo curioso e attento, porta il lettore in un viaggio caleidoscopico che corre senza sosta tra Miami e New York, tra L'Avana e Rio de Janeiro, tra la Polinesia e l'Australia. Non è solo il racconto di luoghi straordinari, ma il riflesso stesso di un'esistenza vissuta senza risparmiarsi, con una voglia di scoperta che non si è mai spenta.

La presentazione a Roma di "Jerryvagando"

Durante l'evento romano, moderato da Andrea Pancani, vicedirettore del Tg La7, sono intervenuti anche Guido Barendson, giornalista de "Il Gusto", e Guillermo Mariotto, stilista e volto noto di "Ballando con le stelle". A rendere ancora più speciale la serata ci hanno pensato le creazioni gastronomiche dello chef Heros De Agostinis, executive chef di Anantara Palazzo Naiadi, la cui cucina si può scoprire anche presso il ristorante Ineo al piano terra della struttura. Tra gli ospiti presenti figuravano personalità di spicco come l'ambasciatore australiano presso la Santa Sede Keith Pitt, gli chef Giuseppe Di Iorio, Igles Corelli, Massimo Viglietti, Mariella Caputo, il produttore Gianluca Cerasola, il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa e lo scrittore Domenico Minasi.

Tanti gli ospiti illustri alla presentazione del libro “Jerryvagando” di Jerry Bortolan

Non si è trattato di una classica presentazione letteraria: l'incontro si è trasformato in un confronto vivace e sfrontato sul senso della vita e su cosa possa renderla piena di entusiasmo e passione. Perché questo è Jerry Bortolan: un uomo che ha vissuto non una, ma almeno sette vite, e che ora le racconta tutte insieme nel suo diario di bordo. "Jerryvagando" è una sarabanda di esperienze e racconti vissuti senza filtri, una cronaca esistenziale che non indulge mai all'introspezione malinconica, ma celebra con energia e leggerezza il desiderio inesauribile di vivere. Bortolan trasporta chi legge nei suoi incontri straordinari, come nuotare con le balene, ballare ai party più esclusivi, raccontare divertenti traversate oceaniche, visitare le miniere di Coober Pedy o la Grande Barriera Corallina, vivere l'emozione di un tramonto o la tensione di un allarme rosso sulla portaerei americana Roosevelt. In ogni pagina emerge la sua filosofia di vita: guardare sempre avanti, senza rimpianti, senza sprecare nemmeno un attimo.

Cosa aspettarsi dal libro "Jerryvagando" e il commento di Alajmo

Nel libro, a un certo punto, la strada dei viaggi si intreccia naturalmente con quella del cibo e del vino. La passione gastronomica di Bortolan (che potete leggere anche qui, su Italia a Tavola) è frutto di oltre 40 anni di esperienze, viaggi e assaggi in ogni angolo del mondo. Da Robuchon a Ducasse, da Yannick Alléno a Heinz Beck, da Massimiliano Alajmo a Moreno Cedroni, passando per le famiglie Iaccarino, Santini e Caputo, fino a chef come Giuseppe Di Iorio, Igles Corelli, Massimo Viglietti e Heros De Agostinis, ogni incontro gastronomico è stato per lui una tappa significativa nella costruzione di un palato sopraffino e di una sensibilità unica nel raccontare il mondo del gusto. Questa lunga esperienza, fatta di studio, dedizione e curiosità, lo ha portato a realizzare documentari e servizi per la Rai, diventando negli anni un riferimento per generazioni di cuochi, sommelier e restaurant manager.

La copertina del libro “Jerryvagando” di Jerry Bortolan

Non a caso Massimiliano Alajmo, tre stelle Michelin, di lui scrive: «Jerry lo conosco da parecchi anni ma non mi stanco mai di conoscerlo. È un uomo autentico, diretto, spontaneo, un amico goloso con dei valori profondi. Con lui non esistono giri di parole, si va diretti al punto o meglio con lui si mastica chiaro. Di tavole ne ha sparecchiate molte e in varie direzioni, perlustrando culture e tendenze gastronomiche di ogni tipo alla ricerca dell'essenza. Lui non dimentica gli sguardi di chi gli cucina, non abbandona il ricordo di un profumo e cerca costantemente di portare ogni sua esperienza in un bagaglio che mette a disposizione di tutti. Lo accompagnano sempre sorriso, saggezza e curiosità, tre compagni meravigliosi che giocano il ruolo più determinante, quello di renderlo così unico e prezioso». Insomma, attraverso "Jerryvagando", Bortolan lancia un messaggio chiaro: la vita è fatta di incontri, di emozioni da inseguire senza paura e di sogni che si realizzano viaggiando, mangiando, raccontando e vivendo tutto fino in fondo, senza mai perdere il sorriso.