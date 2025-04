Tra vigna e bosco: l’Italia che conquista con il tartufo e il vino

Il turismo enogastronomico si fa esperienza viva. Di fronte ai possibili dazi su vini e tartufi italiani (per ora in stand-by), nasce il TartufEnoturismo, un progetto che unisce natura, cultura e accoglienza autentica. Protagonisti: i vignaioli-poeti e i custodi dei boschi, pronti a guidare i viaggiatori americani tra filari di viti, querce e carpini, alla ricerca delle pepite d’oro della nostra terra. Il TartufEnoturismo è un percorso sensoriale di cinque giorni ideato da Giuseppe Cristini, che consente di ottenere un diploma di Truffle&Wine Lover, riconosciuto dall'Accademia del Tartufo nel Mondo come primo livello di conoscenza del tartufo, del vino e della cucina, in una scoperta delle Marche sempre più accattivante e seducente.

Si parte dal bosco, dalla cerca del tartufo e dalla conoscenza delle roverelle, dei carpini, dei lecci e di un sottosuolo ricco e straordinario. Il tartufo raccolto si porta al ristorante e, durante il tragitto, si fa tappa in una cantina d’eccellenza per scoprire il lavoro degli uomini e delle donne che vivono tra i filari, degustando un aperitivo che rende l’esperienza ancora più intensa e condivisa.

Questo tour, svolto con garbo e passione, è una vera esperienza sul campo: un approfondimento culturale e scientifico. Dopo cinque giorni, i partecipanti diventeranno, se non esperti, almeno conoscitori autentici del tartufo, del vino, del paesaggio, del territorio e dei mestieri locali. E riceveranno un meritato riconoscimento dall’Accademia. Ai possibili dazi imposti da Trump sui nostri vini e tartufi, rispondiamo con amore, con l’abbraccio sincero ai turisti americani che sceglieranno di venirci a trovare per conoscere e scoprire le nostre eccellenze a centimetro zero.

Il viaggio per conoscere il tartufo inizia dal bosco

I dazi, voluti e poi ritirati da Trump, si combattono con la cultura, con esperienze vere e profonde, e con la massima cura dell'accoglienza e dell'ospitalità. I nostri ospiti non saranno semplici consumatori, ma ConsumAttori, accompagnati tra i vigneti, i boschi e gli ulivi, in un'immersione autentica nei valori identitari e nella piacevolezza che i nostri tartufai e custodi del bosco sanno offrire, sempre a centimetro zero.

Vogliamo stupire i turisti con un’esperienza sensoriale e culturale autentica, fatta di passione e verità, come solo i nostri produttori sanno donare. In tour passati abbiamo già visto l'entusiasmo di tedeschi, austriaci e svizzeri: per loro, l’esperienza e la conoscenza dei valori italiani sono fondamentali.

Rovesciamo la medaglia e facciamoci del bene: venire in Italia significa gustare eccellenze enologiche e culinarie risparmiando sui prezzi e vivendo una dimensione diversa: quella dell’italianità a centimetro zero, fatta di incontri veri, di racconti autentici, dove il produttore ti apre la sua casa e ti narra il suo vino e il suo cibo. Dal primo calice di benvenuto con un crostino al tartufo, a un prosciutto DOP tagliato a mano, al pane con olio extravergine di frantoio, fino a una tagliatella tirata a mattarello con tartufo fresco di stagione.

Giuseppe Cristini

Il Consumatore diventa ConsumAttore. Il Viaggiatore diventa ViaggiAttore, protagonista della propria vacanza.

La risposta ai dazi è aprire ancora di più le nostre cantine, i nostri frantoi, le nostre botteghe di salumi e i nostri caseifici. Mostrare che la materia prima conta, che il valore dei nostri prodotti giustifica ogni costo, perché dietro a ogni bottiglia, a ogni formaggio, a ogni fetta di salume, c’è lavoro, passione e una cura assoluta degli ingredienti.

Venite a degustare nelle nostre aziende vinicole, nei frantoi, nelle botteghe dei maestri norcini. Apriamo le nostre case, raccontiamo i nostri segreti. Sarete ospiti VIP.

E il primo calice ve lo offriamo noi.

Per informazioni: Falk Tours



Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it