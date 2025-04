C'è anche l'Italia nella top 100 delle spiagge più belle secondo Corona

Quattro spiagge italiane sono entrate nella selezione delle 100 più belle del mondo firmata Corona. Un riconoscimento importante, arrivato proprio in occasione dei 100 anni del brand messicano, che per festeggiare il traguardo ha lanciato Corona 100, una piattaforma dedicata alla “beachside culture” e ai luoghi dove è possibile riconnettersi con la natura e godersi la vita con semplicità. Nella lista compaiono Baia Verde in Puglia, San Vito Lo Capo in Sicilia, La Pelosa e Cala Domestica in Sardegna.

Corona compie 100 anni e lancia “Corona 100”: nella lista anche quattro spiagge italiane

Il marchio, diventato negli anni sinonimo di spiagge e libertà, ha scelto di celebrare il secolo di storia restando fedele al suo spirito: invitare le persone a rallentare, scollegarsi dalla frenesia quotidiana e godersi il lato più autentico della vita, quello fatto di piedi nudi sulla sabbia e tramonti da sorseggiare con una birra in mano. Una filosofia semplice, ma potente, che dal 1925 ha costruito un immaginario globale, tanto da essere oggi il brand di birra più prestigioso al mondo secondo la classifica Kantar BrandZ 2024.

Corona 100, l'Italia rappresentata da quattro spiagge

Non si tratta di una classifica qualunque: per metterla insieme, il marchio ha coinvolto esperti del mare - oceanografi, surfisti, apneisti e altri professionisti - che hanno valutato ogni spiaggia sulla base di tre criteri: connessione con la natura, bellezza paesaggistica e spirito “beachside”. Ogni località scelta ha ricevuto anche un Sun Award, da uno a tre “soli”, in base a quanto riesce a incarnare lo stile di vita che Corona promuove da sempre. Tra coste leggendarie e baie nascoste, l'Italia si è conquistata il suo posto nella lista, come detto, grazie a quattro località che raccontano, in modi diversi, il nostro rapporto speciale con il mare: Baia Verde, San Vito Lo Capo, La Pelosa e Cala Domestica.

Corona 100: la spiaggia di Baia Verde in Puglia 1/4 Corona 100: la spiaggia di San Vito Lo Capo in Sicilia 2/4 Corona 100: la spiaggia di La Pelosa in Sardegna 3/4 Corona 100: la spiaggia di Cala Domestica in Sardegna 4/4 Previous Next

«È fantastico che l'Italia sia rappresentata addirittura da quattro spiagge in questo anniversario globale che celebra lo spirito autentico di This is Living: vedere La Pelosa e Cala Domestica in Sardegna, San Vito Lo Capo in Sicilia e Baia Verde in Puglia, tra le Corona Beach 100 è un riconoscimento importante della bellezza del Paese e del suo legame profondo con la natura - ha dichiarato Ief Timmermans, country director di AB InBev Italia. Nel centenario di Corona, questa iniziativa è un invito potente a disconnettersi dalla frenesia quotidiana e a riconnettersi con la natura e il proprio lato più autentico. Dal 1925 Corona è simbolo di questo stile di vita, e continua a ispirare le persone a vivere momenti autentici, a contatto con la natura».

I 100 anni di Corona tra cortometraggi e spot tv

A completare il progetto c'è anche This is Living Since 1925, un corto che racconta 100 anni di cultura beach in una manciata di minuti. Le immagini, dallo stile vintage, scorrono tra epoche e continenti: dai primi raduni in riva al mare agli anni del bikini, fino ai surfisti e nuotatori di oggi. Un viaggio nel tempo pensato per mostrare come, in fondo, certi momenti abbiano un sapore eterno. Non manca naturalmente una campagna a tutto tondo. Spot da 15 e 30 secondi sono già in onda in tv e su Prime Video, mentre sui social e su YouTube girano clip più brevi pensate per il formato digitale. A Milano, Corona ha scelto di “mettere il sole in città” con una presenza OOH a due passi dal Duomo, uno dei luoghi più simbolici della città. Un modo per portare un po' di spirito beach anche nel cuore urbano più riconoscibile d'Italia.

«Da un secolo, Corona incarna l'essenza della spiaggia, ispirando le persone a uscire dalla routine quotidiana e a riconnettersi con la natura e con gli altri - ha dichiarato Clarissa Pantoja, global VP Corona. Amata da milioni di consumatori in tutto il mondo e tuttora in crescita, Corona continuerà a rimanere fedele alla sua essenza: ispirare ognuno a vivere il proprio beach side, abbracciando lo spirito di This is Living - lasciarsi alle spalle la routine, riconnettersi con ciò che conta davvero e assaporare ogni momento fino in fondo. Questo anniversario non è solo una celebrazione della nostra eredità, ma anche un invito a guardare al futuro con lo stesso spirito, e a vivere ogni giorno il proprio lato migliore - il beach side - oggi, domani e per i prossimi 100 anni». Per chi sogna di visitare almeno una delle spiagge presenti nella lista, Corona ha pensato anche a una sorpresa: sul sito viaggia.corona-extra.com è possibile scoprire come partecipare al concorso e provare a vincere un viaggio verso uno di questi luoghi da cartolina.