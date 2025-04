Confcommercio compie 80 anni: Mattarella inaugura la mostra “Ricordare il futuro”

A Roma, all'Auditorium Parco della Musica, prende il via l'evento che celebra gli ottant'anni di Confcommercio-Imprese per l'Italia. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà inaugurata la mostra “Ricordare il futuro”, un percorso visivo e narrativo che racconta la storia della Confederazione, seguito dagli interventi del presidente Carlo Sangalli e di Massimo Bray e dal concerto di Fiorella Mannoia.

Sergio Mattarella inaugurerà la mostra “Ricordare il futuro” di Confcommercio

Nel 2025 Confcommercio spegne 80 candeline dalla fondazione

Confcommercio festeggia un traguardo importante: l'80° anniversario della sua fondazione, avvenuta il 29 aprile 1945. Una data che segna non solo la nascita di una delle principali realtà associative del Paese, ma anche l'inizio di un impegno continuo a fianco delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, della cultura e delle professioni. In questi decenni, la Confederazione ha accompagnato l'evoluzione del tessuto economico italiano, mettendo al centro delle proprie attività la crescita delle imprese del terziario di mercato, il sostegno all'occupazione e la promozione della competitività.

La serata inaugurale segna l'avvio di una serie di iniziative celebrative. Il primo atto ufficiale sarà l'apertura della mostra “Ricordare il futuro”, realizzata negli spazi dell'Auditorium Parco della musica, che intende ripercorrere l'identità associativa di Confcommercio attraverso immagini, documenti, oggetti e testimonianze. Un vero e proprio archivio storico, sviluppato in collaborazione con Promemoria Group e reso disponibile anche in versione digitale all'indirizzo archiviostorico.confcommercio.it, che racconta le tappe fondamentali del percorso dell'associazione insieme a quello delle imprese italiane.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio

La cerimonia d'apertura vedrà la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni, del mondo politico, dell'economia e dell'imprenditoria. Tra i presenti sono attesi, tra gli altri, i ministri Marina Calderone, Francesco Lollobrigida, Adolfo Urso, Giuseppe Valditara, Paolo Zangrillo, il viceministro Edoardo Rixi, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, i parlamentari Luca De Carlo, Maurizio Gasparri, Alberto Luigi Gusmeroli, Roberto Marti, oltre a Renato Brunetta (Cnel), Vincenzo Carbone (Agenzia delle Entrate), e i sindacalisti Daniela Fumarola e Maurizio Landini.

In parallelo con l'evento prende il via anche la nuova campagna social della Confederazione, dal titolo “Persone, imprese, comunità. 80 anni di idee, progetti e impegno”, che punta a valorizzare le storie di eccellenza e di impegno quotidiano dei settori rappresentati da Confcommercio su tutto il territorio nazionale. Gli hashtag scelti per accompagnare la campagna sono #confcommerciocè e #socioconfcommercio, mentre tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali Facebook (www.facebook.it/confcommercio) e X (https://x.com/confcommercio).